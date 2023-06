Inés Mármol: "Si unes humor y seriedad, el mensaje cala hondo"

La capitana de la sección ‘Bio, bio, ¿qué ves?’ de Tercer Milenio, divulga también como monologuista en el grupo Risarchers, ganó el concurso ‘Tesis en tres minutos’ y colabora en radio. Es premio Savirón Jóvenes Divulgadores 2023. Como biotecnóloga, trabaja en el Instituto de Investigación Sanitaria Aragón investigando en nuevas terapias oncológicas y desarrollo de nuevos modelos 3D.

Empezó a colaborar con TM durante la pandemia con un artículo explicando lo que eran los virus. "La oportunidad llegó de la mano de Carmina Puyod, que nos comentó que estabais abiertos a colaboraciones durante los meses del confinamiento –relata–. Me pareció buena idea hacer una pequeña pieza explicando cómo funciona el proceso de infección, ya que las personas de mi entorno tenían muchas dudas y miedos. A partir de ahí, fueron surgiendo otras oportunidades de colaborar y, al final, se ha creado la sección ‘Bio, bio, ¿qué ves?’, donde hablo de temas relacionados con la biotecnología, sobre todo de biomedicina, que es mi campo de especialización".

Su artículo favorito "diría que es ‘Cuando un café con espuma inspira terapias frente al cáncer’. Es un ejemplo muy bueno de la importancia de la ciencia multidisciplinar y de que el científico debe ser creativo y original para que el conocimiento siga avanzando. La ciencia es colaboración y así espero que lo reflejase ese artículo, uno de los que más he disfrutado escribiendo".

Para ella Tercer Milenio "es un proyecto del que me siento orgullosa como aragonesa, como científica y como comunicadora científica. Es una sección rigurosa pero entretenida que acerca las maravillas de la ciencia a cualquier ciudadano, muchas veces poniendo el foco en los científicos que realizan su labor en Aragón, destacando el gran talento con el que contamos en nuestra comunidad". Reconoce que "leer TM fue uno de mis primeros contactos con la divulgación antes incluso de saber lo que era la divulgación (¡antes incluso de empezar el grado en Biotecnología!). Solo sabía que me gustaban aquellas páginas naranjas que contaban cosas tan chulas de disciplinas tan diferentes". Y ya, una vez que empezó a colaborar "más en serio con la sección, para mí Tercer Milenio es un lugar en el que me puedo expresar con libertad. Puedo escribir sobre temas que me apasionan con mi particular sentido del humor, y eso para mí es algo maravilloso".

Porque ella intenta que su divulgación "sea amena, si puede ser divertida, mejor que mejor. Pero a veces toca ponerse seria con temas que lo requieren, como el cambio climático, y creo que ese contraste entre humor y seriedad ayuda a que el mensaje cale hondo. O eso espero".