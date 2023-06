Encuesta Día del Medio Ambiente: la opinión de los españoles por el cambio climático como "seria amenaza" baja al 83%

La preocupación por el riesgo que supone el calentamiento global es mayoritaria entre los españoles y alcanza al 83% de la población, aunque en los últimos años se detecta una ligera disminución de esta percepción. A la inversa, crece la opinión de que ya es tarde para luchar contra él, algo que piensa el 40%, según una encuesta que concluye que el 61% de la población ve que el Gobierno no toma "las medidas necesarias para proteger el medio ambiente".

Estos son los resultados a nivel nacional de una encuesta mundial sobre el cambio climático realizada por WIN International -y desarrollada en España por Instituto DYM-, que desde hace tres años pregunta por preocupaciones de tipo medioambiental.

El estudio indica que la concienciación sobre el riesgo del calentamiento global es elevada, y llega al 83% de la población, aunque ha ido disminuyendo desde 2020. Entonces, quienes creían en España que "el calentamiento global es una seria amenaza para la humanidad" eran el 88% y, en 2021, el 85%. Ven más gravedad los hombre que las mujeres (85% frente a 82%) y los más mayores. Por franjas de edad, los más concienciados (86% cree que es una "seria amenaza) tienen más de 65 años.

Frenar el cambio climático

También arroja un ligero aumento del pesimismo con el que la población afronta la lucha contra el cambio climático. El 40% de los encuestados cree que "es demasiado tarde para frenarlo". Menos de la mitad pero más que en 2020 (28%) y que en 2021 (35%).

La percepción entre hombres y mujeres es similar (un 41% entre ellas y un 39% entre ellos cree que no es posible actuar ya) y el desánimo cunde más entre la población de menor edad, entre 18 a 35 años,

La transición ecológica ha ganado un creciente peso en los últimos años, con una Vicepresidencia del Gobierno para ello y mayor interés también por parte de los gobiernos autonómicos pero eso no ha evitado que la mayoría de encuestados señale que "los gobiernos no toman medidas necesarias para proteger el medio ambiente". El 61% dijo estar de acuerdo con esta afirmación, el mismo porcentaje que en 2021. Las mujeres se mostraron más confiadas en las medidas del gobierno -un 34% frente al 57% dijo que la Administración acierta con sus medidas- que los hombres -31 y 64%, respectivamente-. Por edad, los más desconfiados se sitúan entre los 36 y 65 años (un 65% no ve con buenos ojos el enfoque del Gobierno), después los mayores de 65 (55%) y, finalmente, la población entre los 18 y los 35 años (56%).

Loading...

En la media mundial

España no se aleja mucho de la tendencia mundial que muestra el sondeo acerca de la ligera disminución de la percepción de la amenaza por el calentamiento global que, sin embargo, sigue siendo muy elevada. La media de los 36 países estudiados se sitúa en el 83%, la misma que en España. También aumenta el pesimismo con respecto a las opciones para frenar el calentamiento global y la percepción de que los gobiernos no hacen lo suficiente, aunque la media mundial está más conforme. El 39% cree que sí toman las medidas necesarias y el 55% no están de acuerdo con esa afirmación, seis puntos menos que en España y nueve que en el conjunto de Europa.

La encuesta deja claro que "la principal preocupación global por el futuro" en cualquier región tiene que ver con "la economía personal" o "del hogar", que un 30% pone en primer lugar, un 31% en España. Los españoles, sin embargo, discrepan de la segunda preocupación mayoritaria para cada uno de los países, que es en general "la economía de mi país", mientras los españoles colocan por delante "la guerra" -10% a nivel mundial y 23% en España-. Esta preocupación española supera a la que se registra en toda Europa, el 18%.

Ficha técnica