La reina Letizia sorprende hablando ucraniano en un acto de Cruz Roja

La reina Letizia ha entregado este martes a la Cruz Roja de Ucrania la Medalla de Oro que la filial española de esta organización le ha otorgado como reconocimiento a su labor de ayuda a los afectados por la guerra que sufre este país desde febrero del pasado año.

La concesión de este galardón ha tenido lugar en el acto conmemorativo el Día Mundial de la Cruz Roja que doña Letizia ha presidido en el Círculo de Bellas Artes de Madrid con el lema 'Hacemos desde el corazón'.

El presidente de la Cruz Roja de Ucrania, Nikola Polishchuk, ha recogido la distinción de manos de la reina, quien le ha dado la bienvenida en ucraniano al comienzo de su discurso. “Laskavo prosymo do Ispaniyi”, ha dicho la reina. “Creo que significa ‘bienvenido a España’ en ucraniano, si no me equivoco”, puntualizaba.

La reina Letizia haciendo su saludo en ucraniano al presidente de Cruz Roja en ese país EFE

Como a los otros cuatro premiados, doña Letizia ha agradecido el compromiso y la implicación de la entidad benéfica en Ucrania para lograr "una sociedad más justa y equilibrada".

“Cada persona que trabaja y colabora con las organizaciones hoy reconocidas sabe que todo tiempo tiene sus desafíos y que no hay atajos, ni soluciones fáciles”, ha subrayado la reina.

En su condición de presidenta de honor de Cruz Roja, ha elogiado “el enorme esfuerzo” que hace Cruz Roja en su apoyo a sociedad, así como su “independencia, humanidad y neutralidad para que, quien lo necesite, pueda seguir caminando”.

“Todos en algún momento formamos parte de Cruz Roja. Todos en algún momento necesitamos un poco de ayuda o mucha ayuda”, ha recalcado.

Polishchuk ha agradecido a España la ayuda prestada desde el inicio de la invasión rusa después de acoger a unos 150.000 refugiados: “Todo el pueblo agradece la inestimable ayuda y su sincera voluntad de responder a la crisis humanitaria de Ucrania. Estáis ayudando a salvar una nación”.

Al acto han asistido el embajador de Ucrania en España, Serhii Pohoreltsev, el ministro de Sanidad, José Miñones, y la nueva presidenta de Cruz Roja, María del Mar Pageo, quien asumió el cargo el pasado mes de marzo.

A juicio de la reina, la celebración del Día Mundial de la Cruz Roja permite, “al menos por un día”, sentir que como sociedad se están haciendo “las cosas un poco mejor”.

La entidad benéfica es, ha afirmado doña Letizia, un movimiento que ha evolucionado “junto a quienes sirve, ampara, protege y cuida”.

Además de la