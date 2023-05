¿En qué se diferencia un siluro estándar de uno albino?

La captura de siluros en Zaragoza es relativamente común, sobre todo desde que fuera introducido de manera furtiva en la cuenca del Ebro en los años 70 a través del embalse de Mequinenza. Muchos aficionados a la pesca han encontrado ejemplares enormes, que pueden llegar a medir dos metros y medio.

Carlos Ballarín y Mario Vallejo capturaron uno que medía 2,31 metros a las afueras de Zaragoza. Pero no era su gran tamaño lo que les llamó la atención, sino el hecho de que fuera albino, es decir, fuera de color blanco, a diferencia de los siluros pigmentados, que tienen un color gris oscuro.

El albinismo una característica que comparten con otros animales

Los siluros albinos, como cualquier otra especie animal, se caracterizan por la falta de pigmentación en su piel, lo que provoca que sean blancos. El albinismo es un fenómeno que se da en personas, animales y hasta plantas y está causado por mutaciones en diferentes genes. En animales es más difícil estimar cada cuánto se da esta condición, pero en seres humanos se calcula que una de cada 17.000 personas presenta albinismo. Es hereditario: aparece con la combinación de los padres portadores del gen recesivo. Normalmente, los animales albinos tienen los ojos rojos.

Pero no todos los seres vivos que tienen un color blanquecino son albinos, pueden padecer leucismo, una condición mucho más común que, aunque afecta a la creación de melanina, no implica la ausencia total de la misma. El leucismo se diferencia del albinismo en que los animales que lo padecen no presentan una mayor sensibilidad al sol que los individuos sanos y tampoco tienen los ojos rojos.

También ha habido casos de animales blancos (albinos o leucísticos) que han aparecido en Aragón. En las inmediaciones del Moncayo, 'la corza blanca' de Bécquer fue vista hace unos años paseando por la ladera del monte. En la provincia de Teruel se fotografió un buitre leonado blanco, en Peñaflor se documentó la presencia de un águila culebrera blanca y en el Pirineo oscense se han encontrado varios sarrios blancos.

Uno de los casos más famosos de animales con albinismo fue Copito de Nieve, un gorila del Zoo de Barcelona, fallecido en 2003 por un cáncer de piel. Copito era el único ejemplar de esa especie albino del mundo.

Los siluro albinos, totalmente blancos en comparación con los estándar, existen en hábitats naturales pero son muy difíciles de encontrar y menos uno de dimensiones gigantescas, como el de Carlos y Mario. Por ello, los jóvenes estaban totalmente ilusionados y con la esperanza de volver a encontrarlo otro día.