La Reina tilda de "insuficiente" el número de psicólogos y psiquiatras en España

La reina Letizia ha valorado este martes los avances en salud mental desde el movimiento asociativo, pero ha afirmado que las "cifras son tozudas" y España tiene solo seis psicólogos clínicos y once psiquiatras por cada 100.000 habitantes, porcentajes, ha dicho, muy por debajo de las medias europeas.

En el discurso de inauguración del XXII congreso de la Confederación de Salud Mental España, la Reina ha reconocido que "hablar de salud mental ha dejado de ser algo raro e incómodo" pero queda "muchísimo que hacer" y se ha referido a la cifra de psicólogos clínicos en España, "tres veces menos que la media europea" y la de psiquiatras, "cinco veces menos que en Suiza, y menos de la mitad que en Francia, Alemania o Países Bajos".

"No hay salud sin salud mental. Todos necesitamos en algún momento ser conscientes de nuestras vulnerabilidades, de expresar un 'no puedo' o un 'no sé', de admitir que estamos desbordados", ha señalado la Reina, que ha apelado a la prevención y la educación temprana en salud, como herramientas que permiten gestionar las emociones, "afrontar la adversidad o las experiencias traumáticas y no desarrollar una patología mental".

En la intervención inaugural, la Reina ha dejado claro que la salud mental "no puede ser una moda" y se ha referido al último estudio de la Confederación de Salud Mental España poniendo el foco en dos datos: el 40% de la población cree que su salud mental no es buena y los españoles ponen un 4,5 sobre 5 a la importancia de la salud mental sobre su bienestar general.

"Recomiendo la lectura atenta de este estudio", ha dicho la Reina, que ha insistido en que la salud mental "no tiene sólo un carácter sanitario". "Estamos hablando de una proyección de vida, de condiciones de trabajo dignas, de oportunidades laborales, de educación e integración, de evitar estigmas, de información rigurosa en los medios de comunicación, de leyes de dependencia y de protección a los cuidadores", ha relatado.

La Reina también ha felicitado a la Confederación por cuatro décadas de "trabajo incansable", por su "exitosa acción social" y por su objetivo de que "en la defensa de los derechos de las personas con problemas de salud mental, cuyo objetivo es tratar de que haya más recursos en el sistema público para que puedan ser escuchados, orientados, acogidos y apoyados".

Con una alusión al teléfono 024 de prevención de la conducta suicida como uno de los "avances" logrados en el último año, la Reina ha valorado que la Confederación haya incorporado a sus puestos de decisión a personas con un diagnóstico de salud mental, "que están desarrollando una labor importante en la defensa de sus derechos".

Y es que, ha dicho doña Letizia, "la sociedad se divide en dos clases: los que necesitan apoyo y los que están en condiciones de darlo".

Finalmente, ha apostado por seguir avanzando en la coordinación de los ámbitos sanitario, educativo, social en los que la Confederación Española de Salud Mental "lleva trabajando los últimos 40 años".