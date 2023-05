Jennifer Lopez y Ben Affleck, cazados de nuevo a la greña

Las última imágenes de la pareja formada por Jennifer Lopez y Ben Affleck hacen temer lo peor a sus seguidores, ya que la actitud entre ambos no parece muy cariñosa. Unas fotos publicadas por Daily Mail han hecho saltar todas las alarmas, al verse al actor muy tenso en una conversación con la cantante en su coche, mientras, la estrella de la música se mantiene tranquila escuchándole en el asiento del copiloto.

Según los testigos, el intercambio de palabras era tan acalorado que no se dieron cuenta de que estaban siendo observados por algunos curiosos. "Lopez parecía un poco triste. Estaban tan metidos en la conversación que no miraron ni una sola vez a los lados. Solo se miraban el uno al otro y al semáforo", relata un testigo a la publicación británica. Ben estaba tan alterado que no dejaba de gesticular.

Presión mediática

El incidente quedaría en nada si no fuera porque no es la primera vez que se ve a la pareja, casada hace menos de un año, en una situación tan tensa en los últimos días. Hace poso se hizo viral el portazo que el actor daba en su coche tras dejar entrar a Jennifer. Él caminaba delante, ella detrás, sin dirigirse la palabra hasta llegar al vehículo. Affleck hacía un gesto que parecía caballeroso al abrir la puerta a su mujer e invitarla a entrar, pero inmediatamente después, cerraba con violencia la portezuela.

Parece que la presencia de los 'paparazzi' pudo ser el detonante del enfado, ya que hay unas fotos previas a la tensa escena en el que ambos pasean abrazados y cómplices. La pareja seguiría viviendo así con naturalidad y tranquilidad su segundo matrimonio y serían causas externas, como la presencia de los fotógrafos, las que provocaron el enfado de Ben.

En todo caso, los seguidores de ambos artistas están preocupados ya que la presión mediática fue la causa principal de su ruptura, estando ya prometidos, la primera vez que salieron juntos hace más de dos décadas.

También hubo un malentendido durante el estreno de la última película protagonizada por Jennifer Lopez, 'La madre'. Cuando la pareja posaba en la alfombra roja parecían estar tensos y los reporteros captaron a ambos con gesto serio. Pero las apariencias engañan ya que estaban pendientes de que el vestido de la artista no le jugara una mala pasada en el posado. Según un lector de labios, parece que ella le preguntaba "¿Estoy enseñando demasiado?", a lo que él le contestaba que todo estaba bien.

El tiempo dirá si se trata de la expresión facial triste que Affleck dice tener "por naturaleza", de la presión mediática, de la exigencia de sus carreras, o de otra crisis sentimental.