Carmen Lomana, operada de un tumor

Carmen Lomana ha confesado este jueves en el programa 'Espejo Público' de Antena 3, en el que colabora, el motivo de su ausencia la semana pasada.

La presentadora Susanna Griso había avanzado que la causa había sido un grave problema de salud, que la colaboradora confirmaba después. "Me han operado de un cáncer de carótida", afirmó la tertuliana explicando los duros días que ha vivido tras detectarse un bulto en el cuello. "Lo noté este verano en la zona de las paperas, pero no le hice caso. Me di cuenta al ponerme los pendientes, pero no le hice caso. Pero se lo dije hace unos meses a una amiga y me dijo que fuera al médico. Me hicieron las pruebas y me dijeron que era un tumor muy grave. Si no se coge a tiempo hace metástasis en el cerebro", subrayó.

Ante la sorpresa de sus compañeros, Lomana reconció, a pesar de todo, estar "feliz" de regresar al espacio televisivo. "Hace una semana a estas horas estaba en quirófano", confesó, y quiso aprovechar la oportunidad para concienciar sobre la importancia de consultar un especialista ante los primeros síntomas de enfermedad. "Si estoy aquí es para dar un testimonio que si puede salvar a una persona es suficiente. Si notan un bulto, que se palpen a ver si se notan algo en el cuello, que solo se habla del cáncer de mama, pero hay otros", señaló. Y dirigiéndose a cámara, habló directamente a los telespectadores del programa: "Quiero hacer un llamamiento: si os veis algo raro en vuestro cuerpo id al médico. En este este caso, aunque era pequeño, creció hacia dentro y ese era el problema".

El motivo por el que Carmen Lomana ha tenido que ser operada de urgencia: "Empecé a llorar de pensar que quizás no salía" pic.twitter.com/wOSJb8M9Nl — TVMASPI (@sebas_maspons) May 11, 2023

A la espera de los resultados

Una Carmen Lomana emocionada reconoció haber vivido estos días muy angustiada. "Empecé a llorar de pensar que quizás no salía", dijo, pero quiso destacar el apoyo y el cariño de los suyos.

La colaboradora anunció que hasta el próximo miércoles no tendrá los resultados de la biopsia que le han hecho, pero quiso tranquilizar a sus seguidores: "Me han dicho al 90% que no se ha malignizado".