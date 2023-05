Los detalles de la boda de Tamara e Íñigo: esta es la cantidad mínima de regalo por invitado

La boda más esperada -y polémica- del año ya está aquí. A falta de imprevistos, Tamara Falcó e Íñigo Onieva se darán por fin el 'sí quiero' el próximo 8 de julio. La pareja quiere que el día de su boda salga todo bien y que no haya ningún contratiempo.

El miércoles pasado, Leticia Requejo, periodista de 'El programa de Ana Rosa', ha revelado cómo es la web que la marquesa de Griñón y el empresario habrían habilitado para proporcionar a sus invitados las instrucciones de la ceremonia.

El magacín ha detallado que para acceder a la página web hay que introducir un nombre de usuario y una contraseña que proporciona la pareja. Una vez dentro, se puede acceder a sus apartados: la preboda, las recomendaciones y la lista de bodas.

En el primer apartado, el de la preboda, confirma que tendrá lugar el día 7 de julio a las 20.00 horas en el Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid y que el código de vestimenta es el de cóctel: elegante pero con algún toque casual.

Además, Íñigo y Tamara explican que los invitados que viajen desde fuera de Madrid pueden alojarse en dicho hotel, uno de los más lujosos de la capital española. Además, apuntan una lista de peluquerías recomendadas para acudir con el 'look' perfecto a la celebración y, en cuanto al maquillaje, también recomiendan una empresa especializada en ello.

150 euros mínimo cada invitado

En cuanto a la lista de bodas, la pareja da dos opciones: ver la lista de regalos preferidos por los novios o hacer un 'regalo ficticio', que consiste en dar una cantidad de dinero mínima de 150 euros para que luego los novios decidan qué quieren comprar con esa aportación.

La periodista del programa de Telecinco ha confirmado que no va a haber móviles durante la ceremonia porque no están permitidos, así que los asistentes deben dejarlos en casa. Así, Tamara e Íñigo pueden descansar y no preocuparse de posibles filtraciones.