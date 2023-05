¿Quién es la nueva representante de Miss World Spain 2023?

La representante de Tenerife, Corina Mrazek, se coronó este sábado como Miss World Spain 2023 en la gala celebrada precisamente en su tierra, en la localidad tinerfeña de Los Realejos. Con 22 años y un Grado en Guía, Información y Asistencias Turísticas, la joven consiguió deslumbrar al jurado y tomar el testigo de la ganadora del año pasado, Paula Pérez.

Corina, de raíces austríacas, no pudo contener las lágrimas cuando se conoció el veredicto del jurado. Tras coronarse, la joven posó muy emocionada con su madre, quien ha estado a su lado y apoyándola durante todo este tiempo. "Han sido meses duros en los que ha habido momentos de bajón, pero también muchísimos ratos felices. Me quedo con todo lo aprendido y todo lo disfrutado, esta experiencia me ha cambiado la vida. Espero haber dejado a mi provincia a la altura que se merece, y espero que todos se sientan orgullosos de mí. Pase lo que pase, ya me siento ganadora", declaró la Miss horas antes de la celebración de la gala.

Durante el certamen las concursantes tuvieron que realizar diversas pruebas, -de talento o deporte-, en las que Corina se presentó con seguridad y carisma. A través de una muestra de baile tradicional canario la candidata consiguió cautivar al jurado y alzarse con la corona.

Tras ella, la primera dama elegida fue la representante de Canarias, Charlotte Harrison, mientras que María Arcos, procedente de Granada, logró ser la segunda dama. Completando el podio de finalistas se estuvieron las representantes de Barcelona, Las Palmas y Tarragona.

Corina Mrazek ahora se une a una larga lista de españolas que han destacado en el certamen de Miss World, el más antiguo del mundo con más de setenta años de historia. Entre ellas se encuentran Carmen Cervera, Bárbara Rey, Lorena Bernal, Carla Barber y la catalana Mireia Lalaguna, la única española que ha conseguido traer a España el título de Miss World.