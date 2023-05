¿Qué es qué en bases de maquillaje?

Tiene claro qué producto elegir cuando necesita comprar maquillaje? Y no nos referimos sólo al tono (eso da para otro artículo). Hace años llegaron las BB creams a nuestras vidas (y pieles); después, vinieron las CC creams; y por si no fuera suficiente, aparecieron las DD creams. Por supuesto todas ellas conviven en paz y armonía con bases de maquillaje correctoras, antiedad, con SPF… ¿Sabe con qué propósito nació cada uno de estos productos? Hemos hablado con maquilladoras y expertos en cosmética para desenmarañar este asunto. Vamos con ello.

Pese a tener diferencias hay algo en lo que BB, CC y DD coinciden: "Estos tres productos comparten las mismas funciones: tener la hidratación de una crema de cuidado diario protegiendo la piel de los rayos UV, a la vez que corrige las imperfecciones, todo en un mismo producto", afirma Alexandra Díaz, maquilladora de Essence.

BB creams



"Las BB Cream o Blemish Balm, son hidratantes con propiedades generalmente antioxidantes y con factor de protección solar. Estas cremas actúan como base de maquillaje y cuentan con una cobertura ligera", afirma Esther Alavés, directora de formación de Casmara. Nacieron en los años 60 con el nombre de Blemish Balm, de la mano de la dermatóloga alemana Christine Schrammek, con la intención de calmar rojeces, hidratar la piel tras intervenciones quirúrgicas o tratamientos faciales como los peeling médicos. En España se popularizaron en 2011 cuando Garnier lanzó la suya. La maquilladora Eva Escolano nos habla de las diferencias básicas entre un fondo de maquillaje y una BB cream: "Las BB son cremas hidratantes con color que igualan el tono, pueden cubrir un poquito pero no ocultan las imperfecciones de la piel, algo que sí hacen las bases de maquillaje, que tienen mayor cobertura. Aunque la base tenga una cobertura ligera siempre será más cubriente que una BB. ¿La ventaja de la BB? Que llevan protección solar y normalmente dejan la piel luminosa y ligera. Otra diferencia importante es que la base ofrece una gran gama de tonos y las BB suelen tener pocos, tres a lo sumo".

CC creams

"Las CC Cream o Color Correcting Cream, están diseñadas para corregir el tono de piel desigual o las manchas y de nuevo solemos encontrarlas con factor de protección solar y beneficios antioxidantes o seborreguladores", afirma Alavés. Llegaron unos años más tarde que las BB y supusieron un paso más. Una CC corrige el color y camufla los problemas de la piel. ¿Su gran diferencia con las BB creams? Aporta una mayor cobertura.

DD creams

"Las DD o Daily Defense tienen la cobertura de la CC cream y lleva tratamiento anti edad", comenta Alexandra Díaz. Esther Alavés coincide: "consiguen actuar como un escudo protector para la piel. Tienen la capacidad de hidratar profundamente el rostro y, además, aportan lo que una crema antiedad".

Base

La diferencia entre las anteriores y una base es que estas últimas, según Alexandra Díaz, maquilladora de Essence, "no suelen aportan la hidratación de una crema ni llevan tratamiento. Algunas llevan SPF o serum en su fórmula, pero no es suficiente, antes de usar cualquier base de maquillaje hay que hidratar la piel y aplicar los tratamientos adecuados a cada caso". Para la maquilladora Eva Escolano: "es más fácil trabajar la piel con base porque puedo ir aplicando más o menos capas en función de la necesidad sin que la piel quede muy cargada. Con las BB no funciona el sistema de capas ya que son más ligeras".