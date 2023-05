La hija de Pablo Iglesias le interrumpe en directo: "Perdona, mi amor, estoy en la radio"

"Uno puede estar intentando hacer un discurso pretendidamente sesudo sobre las privatizaciones y, de repente, la vida irrumpe de la manera más hermosa". Con estas palabras describía Pablo Iglesias en su cuenta de Twitter lo que le sucedió en su última intervención en directo en RAC1 cuando, a través del teléfono por el que hablaba con la emisora, se coló la voz de su hija Aitana. "Hola, papá", dijo la pequeña ante la sorpresa del exvicepresidente y antiguo líder de Podemos.

Iglesias enseguida intentó cortar a la menor con palabras de cariño. "Perdona, mi amor, que estoy en la radio", le explicó despertando algunas risas en la emisora. "¿Me dejas terminar, amor?", le preguntó con paciencia a la pequeña, que seguía sin rendirse. "Pues dame un beso", respondía Aitana, demandante.

Uno puede estar intentando hacer un discurso pretendidamente sesudo sobre las privatizaciones y, de repente, la vida irrumpe de la manera más hermosa ☺️ 👇🏻 pic.twitter.com/5v0jh1MFRu — Pablo Iglesias 🔻(R) (@PabloIglesias) May 1, 2023

El exdirigente morado pidió entonces una pausa en su discurso para encargarse de la pequeña. "Un momento, que la llevo con la abuela. Estas cosas pasan", se excusó ante la audiencia. "

Yo creo, Pablo, que esto lo tenías preparado", comentaron desde RAC1. "No, no, de verdad que no", aseguró Iglesias.

Aitana es la hija pequeña de Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero, con quien comparte a los mellizos Leo y Manuel, que en julio cumplirán cinco años.