Ana Rosa Quintana corta el directo de un invitado tras una grave salida de tono: "Es un tarado"

El programa de Telecinco de Ana Rosa Quintana ha sido el escenario de uno de los momentos más incómodos que se han vivido en la televisión desde hace unos cuantos meses. Es común que en este magacín matinal pasen decenas de invitados cada día que narran sus experiencias y contestan a las preguntas de la presentadora.

Este martes era el turno de Roger, un testigo del suceso que ocurrió el sábado el pasado en Barcelona, cuando la conductora de un autobús urbano echó a un pasajero del vehículo después de que éste la molestara en repetidas ocasiones..

Ana Rosa Quintana, en una conexión en directo con el joven, le preguntaba cómo había sido el momento en el que expulsaron al hombre del autocar: "A ver, cómo lo vivisteis, porque estaríais perplejos con la decisión de esta conductora". En ese momento, Roger, en vez de contestar a la pregunta, empieza a quejarse: "Mira, llevo dos horas esperando. Es una vergüenza". Acto seguido, el testigo, claramente alterado, comienza a gritar palabrotas y hacer gestos obscenos, ante lo cual la presentadora, rápidamente, pide al equipo que corten la conexión. "Quita a este que es un tarado", dice perpleja Ana Rosa.

Lo que acaba de pasar en directo en Telecinco pic.twitter.com/TGAkuh8hGF — ceciarmy (@ceciarmy) April 25, 2023

La presentadora trata de quitarle hierro al asunto y afirma que "estas cosas pasan. Estamos en directo". Al final, en el plató se lo toman con humor y la periodista bromea con sus colaboradores que "afortunadamente no le ha dado tiempo a enseñárnosla porque la debe de tener muy fea".

El clip no ha tardado en hacerse viral por redes sociales y en poco más de una hora ya reúne cientos de miles de reproducciones. Las reacciones no han tardado en llegar. "Qué barbaridad. ¿Cómo ha hecho eso?", comenta un joven. "El hermano pequeño del 'que te vote Txapote'", escribe otro. "España no aburre", bromea una usuaria.