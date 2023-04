Woody Harrelson y Matthew McConaughey sugieren que podrían ser hermanos

El actor Woody Harrelson confirmó que podría ser hermano por parte de padre de su compañero de profesión Matthew McConaughey, quien ya había hablado de esa posibilidad.

Durante su participación anoche en el programa 'The Late Show' de Stephen Colbert, Harrelson refrendó lo que McCounaghey contó en una entrevista en el podcast 'Let’s Talk Off Camera with Kelly Ripa' el pasado 14 de abril.

Aunque lo hizo entre bromas, el actor dejó claro que "hay algo de veracidad" en lo que McConaughey dijo.

Y explicó que una vez que ambos estaban con la madre de McConaughey ella le dijo a Harrelson: "Conocí a tu padre". Y lo hizo, apostilló, de una forma "llena de insinuación".

Según Harrelson, la madre de su compañero se había tomado un "año sabático" de su relación con el que hasta ahora pensaban que era el padre de McConaughey y tuvo relaciones con su progenitor.

Reconoció que ambos han pensado en hacerse un test de ADN para comprobar si es cierto, aunque también explicó que se trata de algo mucho más importante para McConaughey,

"Él siente que está perdiendo un padre. Pero yo le digo: no, ganas un padre diferente y un hermano", apuntó Harrelson, que en esta entrevista estaba acompañado del actor Justin Theroux ,su compañero de reparto en una nueva serie, 'White House Plumbers'.

Theroux bromeó con la confesión de Harrelson al señalar que él también querría ser hermano de su compañero.

Woody Harrelson y Matthew McConaughey mantienen una estrecha amistad desde hace años y en 2014 coprotagonizaron la primera temporada de la exitosa serie 'True Detective'.