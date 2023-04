Los mejores memes de Bisbal tras el saludo viral: "¿Cómo están los máquinas?"

Un par de frases en un encuentro con fans. Eso es todo lo que le ha hecho falta al cantante almeriense David Bisbal para hacerse viral en Twitter. En un vídeo de seis segundos, difundido en TikTok pero viral en el resto de redes sociales, el artista acude con un traje rosa al encuentro con sus seguidores tras un concierto. "Bueno, ¿cómo están los máquinas, lo primero de todo? ¿Estáis bien? Venga, vamos a echarnos unas fotillos", dice el cantante en el clip. Uno de los presentes responde: "Bien, bien, bien".

La actitud campechana del almeriense, preocupado por el bienestar de los seguidores que estaban esperándole pacientemente, ha cautivado a los usuarios de Twitter, quienes no han tardado en difundir el vídeo y crear memes. "Todo español tiene derecho a un trabajo, a una vivienda digna y a un saludo de David Bisbal", ha escrito la periodista Lucía Taboada en un tuit.

El clip, que ha revolucionado a Twitter España, también ha hecho reaccionar a famosos. El 'youtuber' Grefg ha asegurado que "a partir de ahora saludaré a cualquier persona por la calle así". "El tío que llega 1 minuto antes de que termine el embarque", han escrito desde la cuenta oficial de Ryanair.

Muchos usuarios aseguran que, a partir de ahora, el saludo del andaluz formará parte de su vocabulario. "David Bisbal me ha dado nueva forma de saludar para los próximos 20 o 25 años", escribe un tuitero. "A mí ya o me saludas así o ni te dirijo la palabra", ha contestado otro. Tampoco han faltado los que se han sentido aludidos por la pregunta del artista y han decidido contestar a su manera. "Pues voy a serte sincero David Bisbal, los máquinas han pasado por mejores momentos", ha comentado un chico.

Otros tuiteros han relacionado las palabras de Bisbal con situaciones cotidianas que han vivido. "Cuando aparecía tu amigo después de tres horas desaparecido en la fiesta, lo primero que te decía", ha bromeado un joven. "Yo en Nochebuena saludando a mis primos chicos más ciego que un topo", ha tuiteado Emilio.

Humor almeriense

Los vecinos de Almería han querido recalcar que su buen humor está relacionado con la ciudad en la que nació. "Puedes sacar a un almeriense de Almería pero nunca podrás sacar Almería de un almeriense", ha escrito una joven. "Es lo más almeriense que he visto en mi vida", ha afirmado otra.

Un artista cercano y cariñoso

Tampoco han faltado las reacciones de quienes conocen a Bisbal más a fondo y valoran su buen humor y su calidad humana. El cantante Rayden ha citado el vídeo en sus redes y ha escrito: "Una de las personas más atentas y cariñosas que me he cruzado en la música". También ha recibido el reconocimiento de trabajadores que han tenido la ocasión de cruzarse con él. "Hace ya unos años trabajaba en el montaje de escenarios para conciertos, uno de ellos de Bisbal. Pues el tío vino a saludar con esta energía hasta al último mono que estaba allí currando. No puedo decir lo mismo de otros artistas más 'comprometidos'", ha dicho un usuario.

"Bisbal es de los pocos famosos que se me viene a la mente que no tiene ninguna controversia detrás", ha comentado un usuario. "El tío está ahí, la gente le quiere, patrimonio andaluz, a veces hace un meme sin querer y está 'vibing'", ha explicado.

Poca coña pero David Bisbal es de los pocos famosos que se me viene a la mente que no tiene ninguna controversia detrás?



El vídeo de Bisbal ha dado mucho que hablar en redes sociales. Durante unas horas se ha llegado a hacer 'trending topic' la frase "¿Cómo están los máquinas".