Un estudio asegura que los niños perciben a Alexa más inteligente que Roomba, pero que ambos merecen amabilidad

Un estudio de los psicólogos del desarrollo de la Universidad de Duke (Carolina del Norte, Estados Unidos) ha preguntado a niños de cuatro a once años sobre lo inteligente y sensible que pensaban que era el altavoz inteligente Alexa en comparación con la Roomba, una aspiradora autónoma que vive en el suelo, y estos consideraron que Alexa era más inteligente ya que tiene pensamientos y emociones más humanos que Roomba.

No obstante, a pesar de la diferencia de inteligencia percibida, los niños pensaban que ni Roomba ni Alexa merecían que se les gritara o se les hiciera daño. Sin embargo, este sentimiento disminuyó a medida que los niños se acercaban a la adolescencia. Los resultados aparecen en la edición digital de la revista 'Developmental Psychology'.

La autora principal del estudio, Teresa Flanagan, reclutó a 127 niños de entre cuatro y once años que visitaban un museo de ciencias con sus familias. Los niños vieron un vídeo de 20 segundos de cada tecnología y luego se les hicieron algunas preguntas sobre cada dispositivo.

Bajo la dirección de la doctora Tamar Kushnir, su asesora de posgrado y miembro de la facultad del Instituto Duke de Ciencias del Cerebro, Flanagan analizó los datos de la encuesta y obtuvo unos resultados bastante tranquilizadores.

En general, los niños decidieron que tanto Alexa como Roomba probablemente no tienen cosquillas y no sentirían dolor si les pellizcaran, lo que sugiere que no pueden sentir sensaciones físicas como las personas. Sin embargo, dieron a Alexa, pero no a la Roomba, altas puntuaciones en capacidades mentales y emocionales, como ser capaz de pensar o enfadarse después de que alguien sea malo con ella.

"Incluso sin un cuerpo, los niños pequeños piensan que Alexa tiene emociones y una mente. Y no es que piensen que todas las tecnologías tienen emociones y mente -no creen que la Roomba las tenga-, así que es algo especial la capacidad de Alexa para comunicarse verbalmente", explica Flanagan.

Independientemente de las diferentes capacidades percibidas de las dos tecnologías, los niños de todas las edades estuvieron de acuerdo en que estaba mal golpear o gritar a las máquinas.

"Los niños no parecen pensar que una Roomba tenga muchas habilidades mentales como pensar o sentir. Pero siguen pensando que debemos tratarla bien. No debemos pegarle ni gritarle, aunque no nos oiga", asegura Flanagan.

Sin embargo, cuanto más mayores eran los niños, más afirmaban que sería ligeramente más aceptable atacar a la tecnología. "Los niños de cuatro y cinco años parecen pensar que no tienes libertad para cometer una infracción moral, como atacar a alguien", afirma Flanagan. "Pero a medida que crecen, parecen pensar que no está bien, pero que sí tienes libertad para hacerlo".

Las conclusiones del estudio ofrecen una visión de la evolución de la relación entre los niños y la tecnología y plantean cuestiones importantes sobre el tratamiento ético de la inteligencia artifical y las máquinas en general. De momento, Flanagan y Kushnir intentan entender por qué los niños creen que está mal agredir a la tecnología doméstica.

En este estudio, un niño de 10 años dijo que no estaba bien gritar a la tecnología porque "los sensores del micrófono podrían romperse si gritas demasiado fuerte", mientras que otro niño de 10 años dijo que no estaba bien porque "el robot se sentiría realmente triste".