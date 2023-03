Una camarera española en Irlanda se queja de tener que dar conversación: "No me da la gana. Vengo a trabajar, no a hablar"

Cientos de españoles viajan cada año a Irlanda e Inglaterra para aprender el idioma y muchos de ellos lo hacen mientras trabajan de dependientes o camareros. Es el caso de Laia Merino, una española que ahora vive en Irlanda y trabaja de camarera en un bar restaurante.

Estos días, Laia ha compartido en sus redes sociales una situación laboral que la mantiene enfadada. A través de un vídeo de TikTok, ha explicado en qué consiste si trabajo y ha planteado a sus seguidores el dilema que se le ha presentado por una extraña petición que le han hecho sus jefes.

“No entiendo nada”, dice Laia Merino. “Trabajo en un bar restaurante y no me va mal. Me estoy adaptando y cada vez llevo mejor el idioma”, contextualiza la camarera española. Sin embargo, “tengo ahora un dilema, a ver si alguien lo puede lograr entender”, avanza. “Soy camarera y mi trabajo consiste en servir las mesas, limpiarlas, cobrarlas, atender a los clientes. Te hago hasta los baños, si quieres. No tengo ningún problema”, explica esta española.

Pero ahora, “mis jefes me están insistiendo con un tema. En la barra del restaurante siempre están los típicos señores mayores bebiendo cerveza y mi jefa me dijo los primeros días que tenía que intentar hablar con ellos, pero no le hice caso porque no tengo nada que hablar con ellos”, relata Merino. “Me lo dijeron una primera vez y me lo han vuelto a repetir en dos ocasiones más", se queja.

"El otro día en concreto, cuando no había nadie más en el bar excepto estos señores en la barra, a los que no entiendo porque hablan un irlandés muy cerrado”, señala la camarera. “Cuando me lo dijo mi jefe yo pensaba, ‘¿tu me tienes que decir a mi con quien tengo que hablar?’”, prosigue Merino. “¿Por qué tengo que estar aquí hablando con estos señores?, se pregunta.

“No me da la gana y no le hice caso. Pero ayer me lo volvieron a repetir por tercera vez”, añade Merino. “Yo aquí vengo a trabajar y no a hablar”, añade la camarera, que asegura que se trata de una situación que la hace sentir incómoda.