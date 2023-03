Dani Alves contesta a Joana Sanz tras la petición de divorcio: "Ansío que la vida nos brinde otra oportunidad"

La mujer de Dani Alves, Joana Sanz, anunció hace unas semanas su propuesta de divorcio con el exfutbolista, quien está cumpliendo condena tras ser acusado de agredir sexualmente a una joven en Barcelona el pasado diciembre.

La modelo hizo pública su decisión a través de una desgarradora carta, escrita de su puño y letra, que compartió en sus redes sociales. "Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, me impulsó a crecer, cariñoso, atento... me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos", dijo.

El programa de Telecinco 'Ahora Sonsoles' ha mostrado este martes en exclusiva la respuesta del deportista ante la separación a través de otra carta en la que también expresa sus ganas de "seguir luchando".

"Mi querida Joana: Fueron casi ocho años de mucho amor, cariño. Respeto y cuidados mutuos. En particular los últimos años. A tu lado parece más fácil y placentero. Tú y mis hijos, Dani y Victoria, fue lo mejor que me pasó en mi vida. Juntos hemos crecido desde el día en que nos conocimos", comienza la carta.

"Ahora, en estos difíciles momentos, lamento tu decisión y ansío que la vida nos brinde otra oportunidad de volver a amarte. Comprendo el dolor que está causando la injusta situación que estamos viviendo y entiendo que no hayas podido soportar toda esa presión", dice respecto a su divorcio.

Sin embargo, sigue defendiendo su inocencia. "Los hechos de los que se me acusa son ajenos a mí y a los valores que han guiado mi vida: el amor, el respeto y el esfuerzo. Yo seguiré luchando como he hecho siempre, creyendo en mí con el apoyo y la confianza de quienes sabéis quien realmente soy", afirma. "Lucharé hasta el final con el amor incondicional de mis hijos, mis padres y de quienes siguen estando a mi lado, para pronto demostrar mi inocencia al mundo entero", concluye.