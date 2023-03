La primera granja intensiva de pulpos estará en España 

La inteligencia de los cefalópodos ha cautivado a los científicos desde hace varias décadas. Son "criaturas fascinantes, con sus grandes cerebros, habilidades de aprendizaje y repertorio flexible de comportamiento", describe el investigador de la Universidad de Cambridge Piero Amodio. También es un manjar y el vértice de platos tradicionales, lo que ha provocado que la demanda de pulpo se haya duplicado junto a la captura en cuatro décadas, unas 400.000 toneladas.

Ahora, en España se planea abrir la primera granja de pulpos intensiva a nivel mundial, que según dos organizaciones ecológicas -Eurogroup for Animals y Compassion in World Farming- "incluye el uso de un cruel método de matanza y el confinamiento en pequeños tanques esterilizados", se asegura en el informe 'Descubriendo la horrible realidad de la cría de pulpos'.

La primera granja intensiva y comercial de pulpos del mundo es un proyecto de la empresa Nueva Pescanova, y se ubicaría en Canarias, específicamente en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Estos planes, cuya documentación ya se ha entregado a la Dirección General de Pesca de las islas según los denunciantes, ha suscitado la preocupación científica y la protesta de los activistas. Entre sus demandas está que la Unión Europea retire los fondos públicos a los estudios para criar pulpos en cautiverio.

De progresar esta petición se pondría en peligro la continuidad de programas como Ecosuma del Instituto de Investigaciones Marinas, adscrito al CSIC. Los científicos a cargo declinaron participar en este reportaje. También la empresa ha solicitado los fondo NextGeneration con este fin, mantiene a este periódico Reineke Hameleers, CEO de Eurogroup for Animals. "La reproducción en cautiverio es posible", asegura. "Nueva Pescanova está en su quinta generación con reproducción controlada en sus instalaciones de investigación en el norte de España".

En esta nueva factoría marina se pretende criar un millón de pulpos en mil tanques. Unos 15 pulpos por metro cúbico de agua. "La acuicultura es la solución para un rendimiento sostenible", ha declarado la empresa, que tiene un centro de investigación propio, el Biomarino Pescanova, en Galicia, donde existe un ensayo con 100 ejemplares, un 30% hembras, que han sido "domesticados". El objetivo sería alcanzar una producción anual de 3.000 toneladas.

Los animales morirían sometidos a agua por debajo de los cero grados, una "muerte lenta y estresante". Esta perspectiva ha movilizado también a legisladores norteamericanos, que aprobaron en febrero una iniciativa que cerró una pequeña granja de Hawái, indica el informe.

Ante el cultivo intensivo, Eurogroup for Animals asegura que sufrirán "dolor, miedo y sufrimiento considerables", "muerte prolongada" y tortura al estar sometidos 24 horas a una luz que les causa "aversión". La tasa de mortalidad, calculan, rondaría el 20%. La filtración de los planes de Pescanova es el primer movimiento de una larga discusión en varios ámbitos sobre un animal inteligente -comparado neurológicamente con aves, gatos y simios- que podría comenzar a ser criado en cautividad. "No creemos que sea posible crear un sistema de alto bienestar para la cría de pulpo", sostiene Hameleers, cuya organización intenta paralizar los proyectos de cría intensiva de pulpo en los países europeos, Japón, Estados Unidos y México. "Incluso si se aprobaran leyes para proteger su bienestar, los pulpos son criaturas solitarias por naturaleza, y las condiciones de las granjas industriales tendría un impacto en su bienestar. Actualmente tampoco existen métodos aprobados de matanza sin crueldad, y no se han realizado suficientes investigaciones en esta área para garantizar altos estándares de bienestar en caso de que se desarrolle la cría de pulpos".