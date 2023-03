Piqué advierte que "los padres tenemos que proteger a los hijos"

La ruptura entre Shakira y Piqué sigue acaparando titulares en la prensa del corazón. La que fuera una de las parejas más famosas de nuestro país está protagonizando una de las separaciones más sonadas desde hace varios meses. Tal y como dijo Shakira: "Del amor al odio hay un paso".

Esta mañana Gerard Piqué ha acudido al programa matinal radiofónico 'El món de Rac1', presentado por Jordi Basté, para conceder su primera entrevista a un medio de comunicación desde que se oficializó su separación de Shakira y su relación con Clara Chía. El exfutbolista del Barcelona ha hablado sobre el 'caso Negreira' y sobre la final de la Kings League en el Camp Nou, pero también sobre su vida privada.

Jordi Basté ha preguntado a Piqué si había escuchado la famosa canción 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53' tan solo unos días después de la actuación en directo del argentino y la colombiana en el programa estadounidense 'Jimmy Fallon'. A lo que Piqué ha respondido: "No quiero hablar del tema, no creo que toque" pero, acto seguido, ha terminado reconociendo: "Obviamente he escuchado la canción".

La respuesta no ha terminado ahí y Piqué ha aprovechado para lanzar un dardo a su ex, aunque sin mencionarla directamente: "Tenemos una responsabilidad, los que somos padres debemos proteger a nuestros hijos. A partir de ahí cada uno toma las decisiones que cree oportunas". Haciendo una clara alusión a la enorme lista de frases polémicas que Shakira le dedica en el tema.

Sobre la relación con sus dos hijos, Milan y Sasha, de 10 y 8 años, Piqué ha aprovechado la pregunta sobre una posible participación del mayor en uno de los programas de la Kings League (algo que ya pasó y que no gustó nada a Shakira) para asegurar que él con sus hijos "siempre he tenido una relación muy cercana". "Lo único que quiero es que mis hijos estén bien", sentenciaba.

Sobre su relación con la joven Clara Chía, Piqué ha asegurado estar en un buen momento personal. "Estoy bien, estoy feliz y con muchas ganas de continuar haciendo cosas". Y, además, ha querido aprovechar también para hablar de su madre, cuya relación con Shakira es bastante tensa (cabe recordar que la cantante puso una bruja mirando hacia casa de su exsuegra) y ha puesto en valor su esfuerzo y su actitud por cumplir su sueño de estudiar medicina.

Declaraciones sobre Alves

Piqué ha hablado sobre la acusación de violación de su ex compañero en el Barcelona, Dani Alves, a una joven en una discoteca el pasado 30 de diciembre. "Es un caso muy complicado. Yo le tengo un aprecio importante porque lo conozco personalmente. Para todos los que hemos sido compañeros suyos es jodido. La justicia tiene que hacer su trabajo, creo que hay que esperar porque lo más fácil en estos días es decir que es culpable".

El exfutbolista, que compartió ocho temporadas con Alves, ha dicho que "hay que ser esperar y acatar lo que diga el juez", pero ha asegurado que en el caso de que sea verdad, "hay que ser muy duro; incluso yo sería más de lo que dictamine la justicia".