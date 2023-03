El rímel infalible para nadar o hacer deporte que deja las pestañas perfectas y maquilladas

La piel envejece y se aja cuando le falta colágeno. Para repararlo hay varias opciones, empezando por un sérum que combine ácido hialurónico y ceramidas, y siguiendo con ampollas de vitamina C y proteoglicanos. Tampoco hay que olvidar la protección solar hidratante, ahora que empieza a mejorar el tiempo. Y para redondear el cuidado del rostro, la máscara de pestañas de Essence es otra arma de construcción masiva, ya sea de autoestima o de cara de haber dormido muy bien. Y además, cuesta entre 3 y 5 euros.

Máscara de pestañas 'waterproof´de Essence

Esta máscara alarga la pestaña y tiene una resistencia al agua absoluta, hasta el punto de que el agua de piscina o mar no puede con ella. Hasta que no se toma la decisión de quitarla, con un frotado a conciencia, no se va. Eso sí, a la hora de desmaquillarse hay que emplear productos específicos para ojos, empezando por algún aceite. Lo explica la maquilladora profesional Ana Bruned. “Cuando la máscara es ‘waterproof’, quiere decir que lleva ceras, es un producto graso. Para quitarlo hay que emplear, aunque parezca paradójico, otra grasa; solamente con agua no sale bien. Dura 24 horas sin problemas, incluso se podría dormir con ella y aparecer impecable al día siguiente… pero eso no lo recomiendo, nadie lo haría -risas- por cuestión de higiene y al ser una zona muy sensible. Aunque sea muy de Hollywood eso de despertarse y estar perfecta, hay que atender a la salud de las pestañas. Otra cosa es echar unos largos con ella puesta; haces ejercicio, que es muy sano, y cuando sales de la piscina tus pestañas están perfectas”.

Máscara de pestañas de Essence Essence

Bruned es muy discreta y nunca revela secretos de sala de maquillaje con nombres y apellidos, pero ha empleado esta máscara de pestañas con personalidades conocidas del mundo del espectáculo. “Te puedo decir, por ejemplo, que la he visto usar en Canal Sur. Hasta aquí puedo leer”.