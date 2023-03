El sérum barato de Mercadona que deja la piel perfecta para el maquillaje: “Los efectos positivos son tremendos"

El Hidrata de Deliplus, la marca blanca de Mercadona en productos de higiene y belleza, es un sérum facial compuesto por ácido hialurónico y ceramidas e hidratante. El producto de Mercadona, que vale apenas 6 euros, está triunfando por dos razones: el precio y la eficacia a la hora de dejar una piel suave e hidratada.

Así es el sérum facial con ácido hialurónico y ceramidas

La maquilladora profesional aragonesa Ana Bruned opina que “la formulación es magnífica, y eso es clave. No cuenta solamente lo que te dicen que lleva, sino la realidad palpable. Este sérum tiene dos factores muy buenos para la hidratación de la piel, como son el ácido hialurónico y las ceramidas. Esta unión hace que no actúe únicamente de barrera contra agresiones externas, sino que también hidrate en profundidad; el hialurónico, dependiendo de su peso molecular (tiene 3), se queda en la superficie para que la piel no se deshidrate, o bien penetra un poco más. Las ceramidas son lípidos, se encuentran en la piel de forma natural, pero al igual que el hialurónico se van perdiendo, y ese aporte incluido en el sérum ayuda a juntar las células, previniendo contra la sequedad de la piel”.

Función barrera

La función barrera es un término muy de moda actualmente. “Es que es maravillosa; hay cremas muy baratas que la tienen, a precios accesibles, y buenísimas: por 100 mililitros de crema, más del doble de lo que suelen tener habitualmente, te cobran entre 14 y 15 euros”.

El sérum perfecto para hidratar la piel

Bruned, por norma personal, siempre hidrata la piel antes de maquillar. “Los efectos positivos son tremendos. Una piel hidratada es como un lienzo; quienes pintan saben perfectamente que preparar el lienzo garantiza que la pintura quede mejor. El maquillaje quedará más bonito y durará más, pero no se puede hidratar con cualquier producto; si utilizas uno muy graso, el maquillaje durará menos, pero si maquillas con la piel preparada con un sérum como éste, que personalmente utilizo, las condiciones son perfectas. El ácido hialurónico por sí solo, que es buenísimo para muchas cosas, no es lo mejor para un maquillaje posterior; la mezcla con ceramidas, como en este caso, sí funciona. Y si ya lo completas con un masaje facial, le caes mejor a la persona a la que vas a maquillar”, explica Ana Bruned entre risas.

Las patentes caducan a los 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y produce sus efectos desde el día en que se publica la mención de la concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI). Entonces pasan al dominio público y los clones, como en este caso, pasan a ser legales. “Así pasan de valer 40 a 6; normalmente hay acuerdos entre la marca y el distribuidor del clon; aquí se trata de una marca española creada por un médico español, y el clon tiene la misma textura, misma composición, sale del mismo laboratorio… y desde luego, es eficaz”. El producto de referencia, en este caso, es el Hidraderm Hyal Liposomal serum de Sesderma, y el fabricante del Hidrata es Dermopartners, filial de Sesderma.