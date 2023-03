Javier Castillo, periodista: “Hasta en el último rincón hay gente dispuesta a sembrar futuro”

Ha recibido junto a sus compañeros de clase uno de los premios Félix de Azara, otorgados por la Diputación Provincial de Huesca por la labor social del proyecto, en formato pódcast, ‘Repoblados’. ¿Habrá nuevas historias? Ojalá pudiéramos seguir. Encontrar el tiempo y el soporte económico para hacerlo es complicado. Prácticamente, estamos uno en cada parte del mundo. Pero me encantaría, nos lo pasamos muy bien haciéndolo.

Todo surge por un trabajo universitario.Así es. He estudiado Periodismo en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Llegó el momento de preparar el trabajo final de grado y propuse a mis compañeros, Bruno Fortea Miras, Joan Sánchez Ros y Serena Gabriela Iordache, hablar de la despoblación en el Alto Aragón, mi tierra, y de la otra parte del problema, aquellos que buscan revertirlo. Queríamos sumar esfuerzos.

De ahí su nombre.Sí. El pódcast ‘Repoblados’ nace con el objetivo de dar a conocer la otra cara de la despoblación. Constantemente nos centramos en hablar de este fenómeno como algo a lo que está condenado parte de nuestro territorio, sin embargo, desde hace años, hay gente que ha impulsado proyectos de vida para repoblar y no le habíamos prestado la atención necesaria.

Aunque sus compañeros no son aragoneses.No, pero ya conocían la zona. Soy muy pesado (ríe). Después de conocer muchos de sus pueblos, ya se consideran medio de aquí.

Usted es del Somontano de Barbastro. ¿Qué beneficios tiene vivir en el medio rural?Tampoco hay que idealizar la vida en un pueblo. No hay que romantizar la falta de sanitarios, de transporte o el abandono institucional con el que se han enfrentado muchos pueblos. Aunque a mí Barbastro o Aínsa, el pueblo de mis padres, me han dado cosas que no encuentras en una gran ciudad.