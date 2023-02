Iñaki Urdangarin recibirá una pensión compensatoria a cambio de su silencio

Parece que el final definitivo del matrimonio entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín está más cerca que nunca. Según publica Pilar Eyre en la revista 'Lecturas', la gota que habría colmado el vaso ha sido la estancia del exdeportista en la casa familiar de Pleta, en el Valle de Arán, donde disfrutó del esquí junto a su actual pareja, Ainhoa Armentia. Para la infanta, esa ha sido la última afrenta que piensa vivir como esposa, por lo que ha decidido llevar adelante su divorcio el próximo mes de abril. Un divorcio que irá acompañado de una suculenta pensión compensatoria a cabio del silencio del exduque de Palma.

La semana pasada, sorprendían las imágenes de Iñaki con Ainhoa en Baqueira, pero más lo hacía el hecho de que la pareja se hubiera alojado en una vivienda a la que solo tiene acceso la Familia Real y para la que hace falta expresa autorización. Una autorización que habría dado Cristina después de que el padre de sus hijos le pidiera poder ir a recoger sus esquíes. La infanta se habría sentido engañada al comprobar que Iñaki había aprovechado para hacer una escapada a la nieve con su novia y disfrutar de todas las comodidades. Según explica la periodista en Lecturas, habría sido para ella una nueva humillación.

Por el momento no han trascendido las cantidades que se están barajando para lograr mutismo de Iñaki, si bien cabe esperar que sea una cifra suficiente como para que el todavía cuñado del Rey Felipe viva de manera desahogada libre de tentaciones editoriales como a la que ha sucumbido el príncipe Harry. Ese ha sido, al menos, el consejo que el Rey Juan Carlos ha dado a su hija. El emérito, está siendo un pilar fundamental para Cristina desde Abu Dabi. Padre e hija hablan varias veces al día y el monarca está pendiente de todo lo que sucede a los suyos. Tanto es así que a sus oídos habría llegado la oferta que una editorial habría hecho a Urdangarín por contar su historia: dos millones de euros.

En todo caso, Cristina es quien se hace cargo de los gastos familiares. Los cuatro hijos del matrimonio están a su cargo, aunque solo la pequeña, Irene, que todavía es menor de edad, reside con ella en Suiza. Y es por ellos por los que la infanta no está siendo beligerante con su expareja, a la que ha estado unida más de dos décadas, a pesar de los engaños manifiestos. Llama la atención igualmente que todavía luzca el anillo de casada, si bien parece que estaría esperando a que el divorcio sea una realidad para deshacerse de la sortija. Un divorcio en el que no faltará un clausula que garantice que no hará ningún tipo de declaraciones, ni a la prensa, ni en un libro. Y es que los documentales biográficos de personajes conocidos están muy de moda en las nuevas plataformas de contenidos. Una puerta que se cerraría para Iñaki a cambio de contar con una pensión que le permita vivir sin preocupaciones pecuniarias.