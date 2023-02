Clara Chía reaparece muy sonriente acompañada de Gerard Piqué

Desde que se conociera la relación entre Gerard Piqué y Clara Chía cuando todavía resonaban los ecos de su sorpresiva separación de Shakira, la joven ha estado sometida al escrutinio público. Una presión que ha arreciado después de que la cantante la pusiera en el centro de sus críticas en la 'Sesión 53' con Bizarrap haciendo alusión a ella "clara-mente". Después de semanas difíciles, parece que la catalana habría sucumbido a la presión y tuvo que ser atendida por una posible crisis de ansiedad. En todo caso la pareja pretende dar una imagen de normalidad y la última imagen de ella tras conocerse su problema ha sido muy sonriente en el asiento del copiloto del vehículo que conducía su novio.

Con gafas de sol blancas, tanto a Piqué como a Clara se les ve muy cómplices, riendo y encantados en unas imágenes obtenidas por Europa Press cuando salían en coche del ático que el fundador de Kings League tiene en la calle Muntaner de Barcelona. De hecho, la risa parece ser la respuesta a todo. Tras saltar a la luz que la novia del deportista estaba pasando por unos momentos tan complicados que habría necesitado asistencia médica, los reporteros han ido a preguntar a Piqué que ha soltado una carcajada como respuesta.

Una actitud que contrasta con la situación anímica real que podría están viviendo la joven. Fuentes consultadas por 'El Periódico' confirmaban la crisis de ansiedad y Laura Fa y Lorena Vázquez hacían lo propio en su pódcast 'Mamarazzis': "La presión que sufre tras la publicación del tema de Shakira y Bizarrap le está pasando factura", apuntaban.

En el mismo sentido se manifestaba Saúl Ortiz el pasado fin de semana en el programa 'Fiesta': "Ella ha estado en casa de sus padres cerca de ocho días", explicaba el colaborador al tiempo que valoraba que "necesita ese refugio porque su estado anímico no es bueno". "No es fácil ser una chica de 23 años y estar en boca, no solamente de España, sino de todo el mundo", abundaba.

Ante esta situación, su novio había querido mostrarle todo su apoyo dándole su sitio públicamente con la consabida primera fotografía juntos que el Piqué subió a su perfil de Instagram hace seis días que cuenta con casi cuatro millones de me gusta y más de 750.000 comentarios. Una imagen sin mensaje alguno que dio lugar a especulaciones sobre su intención. "Es un mensaje hacia ella, de reconocimiento y fortaleza, de apoyo en estos momentos jodidos de Clara. Lo hace por amor", señalaba Ortiz. Y es que, según informaba Marisa Martín-Blázquez en el mismo espacio, Clara habría necesitado ayuda para sobrellevar la situación: "Ha necesitado un poco de asistencia a otros niveles más especiales, de expertos".