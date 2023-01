Dos pubs de Monzón sortean un Twingo y un Casio como guiño al éxito de Shakira

La 'Session 53' de Shakira y BZRP ha roto todos los récords (solo en Youtube supera ya los 235 millones de visualizaciones) y dos pubs de Monzón, Tao y Zeta, con la colaboración del taller RR Boxes de Binéfar, han querido hacer un divertido guiño a este hit mundial sorteando entre sus clientes un Renault Twingo de 1997 y un reloj Casio. Una iniciativa en la que han invertido más de 1.000 euros y que ha resultado ser todo un éxito por la gran acogida.

Como explica Borja Lana, uno de los dos socios que regentan estos pubs, la idea surgió como un reto. "Nuestros amigos saben que a veces hacemos sorteos de cosas divertidas que les suelen gustar a la gente y después de que saliera la canción de Shakira nos preguntaron si habíamos comprado ya un reloj Casio para sortearlo en nuestros bares. Me hizo gracia y entonces se me ocurrió también la idea de hacerlo con un Twingo así que a un cliente que suele venir y que trabaja en un taller de Binéfar, le comenté que me fuera mirando uno y al día siguiente ya me mandó algunas ofertas", afirma. Dicho y hecho. Lo compraron y a contrarreloj lo pusieron a punto y lo pintaron "dejándolo perfecto para funcionar y con la ITV pasada".

Así, durante los fines de semana del 20 y 21 y 27 y 28 de enero regalaron boletos para el sorteo por cada consumición. "La acogida ha sido brutal, muy por encima de los esperado. Y eso que la primera semana nos preguntaban mucho si era verdad porque se pensaban que era una broma", recuerda. Algunos clientes fueron más allá y les animaron a sortear también un Ferrari siguiendo con el guiño a la canción. "Y no fue porque nos inclináramos más por Piqué o por Shakira sino porque económicamente ya era imposible", señala entre risas.

El sorteo tuvo lugar a las 5.00 de la madrugada del día 29. Una de las condiciones era que el afortunado o afortunada estuviera presente en ese momento en el local. Una mano inocente sacó los números "y por suerte salió a la primera el ganador del Twingo, un chaval de Monzón que se puso a saltar muy contento con su cuadrilla de amigos y que dijo que se lo iba a regalar a su novia". Este miércoles prevén hacer la entrega de llaves oficial una vez cumplimentados todos los trámites. También dieron a la primera el Casio.

Este tipo de sorteos son habituales tanto en los dos locales que regentan en Monzón -uno de rock y otro más de 'pachanga'- como en los otros dos que tienen en Binéfar con los mismos nombres. En estos últimos rifaron también dos relojes Casio.

Borja Lana asegura que la promoción les ha salido "rentable" ya que aunque no hayan recuperado en las cajas de los locales la totalidad de los 1.000 euros que invirtieron en la promoción "nos ha dado mucha publicidad y lo damos como muy bien empleado el dinero porque creemos que es algo que igual pasan diez años y la gente aún recordará que unos locos sortearon un Twingo en sus bares", recalca.