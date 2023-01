¿Quién es el zaragozano que está revolucionando 'El desafío' de Antena 3?

Se llama Jorge Blanco, es zaragozano, tiene 40 años y se está convirtiendo en la estrella de 'El desafío', el programa de Antena 3 para la noche de los viernes, que está batiendo todos los récords. El viernes pasado, Jorge dividió al jurado del programa: tenía que hacer pasar un camión por una línea de vasos de cristal, sin salirse de ella ni romper ninguno, y lo consiguió a la primera. Hubo miembros del jurado que pensaron que era una prueba fácil y otros que, por el contrario, consideraron que era muy difícil.

El debate ha continuado en las últimas horas en las redes sociales pero no ha alcanzado el nivel que logró en el primer programa, el pasado 13 de enero, cuando, junto a Jorge Brazález, ex concursante de Masterchef, tuvo que demostrar su habilidad bailando. Y diseñaron un número en el que, haciendo de cocineros, acabaron completamente desnudos y tapándose con sartenes las zonas más 'comprometidas' de su anatomía. Así, imitaron el espectáculo de Les Hommes à Poêles, un dúo cómico francés que baila sin ropa y con dos sartenes, que se van intercambiando durante toda la actuación.

Nada se sabe de cuánto va a durar el aragonés en el programa, aunque en la información promocional Antena 3 aseguraba que iba a seducir a la audiencia durante varias semanas.

Jorge Blanco (izquierda) y Jorge Brazález, en una prueba de 'El desafío'. Antena 3

¿Y de dónde ha salido Jorge Blanco? ¿Por qué participa en un programa junto a famosos como Jorge Lorenzo, Mariló Montero, Laura Escanes, Rosa López o Florentino Fernández?

Jorge Blanco Bello nació en Zaragoza en 1982. Estudió en Marianistas y posteriormente hizo Derecho, como su padre, en la Universidad de Zaragoza. Muy niño, con tan solo cuatro años, se inició en el judo. De ese deporte pasó al boxeo, en una etapa en la que vivió en México y estudiaba en la Universidad de La Salle. Fue campeón de España de boxeo y entró en la selección nacional, aunque no estuvo en los Juegos Olímpicos porque ese año se fue de Erasmus.

Después de su estancia en México se instaló en Toronto, adonde llegó en 2009 para aprender inglés y con una plaza de trabajo en el consulado español. Y se enamoró de la ciudad. Allí empezó a centrarse en las artes marciales mixtas. Hasta que llegó un momento en el que tuvo que decidir entre un trabajo convencional, en el mundo del Derecho, y el deporte, que era lo que le gustaba. Se dejó llevar por el corazón. Y aunque hubo incertidumbres y momentos duros, consiguió vivir de su vocación. Había conocido (y entrenado) a una figura del hockey sobre hielo en Canada, luego a otros muchos jugadores; entabló amistad con Georges St. Pierre, un luchador que fue campeón del mundo de MMA (artes marciales mixtas), y a partir de ahí su fama se agrandó.

Jorge Blanco mide 1,95 metros y pesa 97 kilos. En Canadá creó una empresa, Spaniard, en la que pone en práctica su filosofía del deporte, su método de entrenamiento.

Jorge ha vivido varios años en Toronto, pero ya está de vuelta en España. Instagram

En el año 2010, una joven actriz norteamericana se instaló en Toronto para interpretar uno de los principales papeles de una serie que se estaba rodando, 'Suits'. Daba vida al personaje de Rachel Zane, una joven que trabaja a tiempo parcial de pasante de la firma Pearson Hardman, al tiempo que estudia Derecho en la Universidad de Columbia. Tiempo después, una amiga de esa actriz reveló en sus redes sociales que la joven había entrenado con Jorge Blanco y, como se trataba de Meghan Markle, la vida profesional del deportista cambió por completo.

Portada de la revista 'Men's Health' en la edición en que Jorge Blanco fue portada. Heraldo.es

Entre los que han reconocido que han sido entrenados por él (nunca lo pregona) se encuentran desde Elsa Pataky y Chris Hemsworth, con quien tiene amistad, al rapero Drake o Pablo Motos. “Nunca digo a quien entreno o he entrenado -aseguraba en 2019 en una entrevista en HERALDO-, y lo he hecho a personas muy interesantes del deporte, el cine o la música. La fama no me va y parte de mi trabajo es la discreción (…) Soy un tipo de Zaragoza, criado aquí, con unos valores muy fuertes, que son fundamentales en mi vida, porque si pierdes el norte de quién eres... Y he visto a mi alrededor cómo otros entrenadores o actores se vuelven locos”.

Jorge Blanco se instaló en Madrid en febrero del año pasado y viaja con frecuencia a Aragón (en sus redes sociales ha publicado alguna foto tomada en Zaragoza a principios de este año). Le gusta especialmente subir a Jaca y correr y entrenar allí. Todos los días hace ejercicio no menos de hora y media. Nunca entrena en grupo, ya que su método de trabajo se centra en analizar la psicología y la mentalidad de cada individuo. “Logras mejores resultados cuando entiendes cómo piensa la persona a la que entrenas -aseguraba recientemente- su motivación interna, y ahí viene el éxito, por la cabeza, no por el cuerpo”.

El deportista aragonés, en una imagen promocional del concurso televisivo Antena 3

Ahora, en esta aventura de 'El desafío' de Antena 3, cree que puede ganar. “Soy bastante tozudo, cabezón, constante y bastante disciplinado -asegura-. Con eso puedo ganar”.