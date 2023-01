La reacción de la mujer de Dani Alves tras entrar en prisión el futbolista: "Tengan un poco de empatía"

El ingreso en prisión del exjugador del F. C. Barcelona Dani Alves por una presunta violación a una joven en una discoteca de Barcelona ha puesto también en el foco mediático a su mujer, Joana Sanz. La modelo, que este viernes manifestaba con una fotografía en sus redes sociales el apoyo incondicional a su marido, ha vuelto a pronunciarse después de que este haya ingresado en la cárcel de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

En una de sus 'stories' de Instagram, la mujer del futbolista ha publicado un mensaje contra la presión que está viviendo en estos momentos, y que va dirigido "a los medios de comunicación que están fuera de mi casa".

"Pido por favor que respeten mi privacidad en este momento", ha suplicado la modelo, que acaba de perder también a su progenitora.

"Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido a los dos únicos pilares de mi vida, tengan un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno", relata en una publicación.

Xavi: "Estoy en 'shock' por lo de Dani Alves"

Quien también se ha mostrado afectado por los últimos acontecimientos que rodean a la vida del exfutbolista del FC Barcelona ha sido el entrenador Xavi Hernández, que ha reconocido estar "en estado de shock" por la detención del que fuera su compañero en el conjunto azulgrana, Dani Alves.

"Es difícil comentar una situación así. Estoy sorprendido, impactado, estoy un poco en estado de 'shock' conociendo a Dani. Es un tema de la justicia, la justicia dictará lo que sea. Me sabe muy mal por Dani. Estoy sorprendido por cómo es él con nosotros. Estoy impactado", declaró en rueda de prensa.