Rafa Maza explica el 'legado egipcio' de la estación Delicias de Zaragoza

Dioses como 'Adif' o 'Avis' son a los que, según el actor zaragozano Rafa Maza, se les rendía culto desde el templo egipcio que es en la actualidad la estación Delicias de la capital aragonesa.

En clave de humor y al más puro estilo clásico del documental - incluso con una locución de voz en off- se analizan los jeroglíficos que aun se pueden observar a día de hoy.

"Los jeroglíficos representaron figuras extravagantes como esta. Esto representaba un taxi", asegura el actor señalando un icono de ese vehículo en un cartel de la estación. Sin embargo, sobre el siguiente dibujo - parece ser un autobús, no hay texto que lo explique - dice: "Esto otro no consta, no hay escritos sobre ello".

El vídeo, publicado este lunes ha recibido una buena acogida entre el público de las redes sociales, con comentarios que hablan de los futuros turistas que llegarán a Zaragoza :"lo que nos faltaba, ahora además de la estación donde se genera el frío y el calor, la cuna de Egipto. Veo llegando más turistas que los que fueron a ver el Ecce Homo de Borja", recuerda una usuaria de Instagram en el perfil de Rafa Maza.

Dejando a un lado esta broma, la celebración en Madrid de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) ha recogido las propuestas de numerosas localizaciones para el futuro de esta actividad económica.

Desde Aragón, se ha exhibido una nueva campaña turística de Calatayud que incide en su patrimonio mudéjar y apela a la copla de la Dolores. También con parada en Canfranc, que ha presentado su candidatura al Mundial de Montaña y Trail Running de 2025.

Además, el gusto ha sido uno de los puntos claves para conquistar a los turistas y que se acerquen a conocer la comunidad autónoma a golpe de paladar.

La zona aragonesa en esta feria cuenta con un amplio catálogo de actividades de dinamización y con un espacio inmersivo en el que el visitante puede adentrarse en la oferta turística de la comunidad con imágenes de 360 grados.