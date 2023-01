Gala Gracia, cineasta: "Siempre me ha perseguido el 'qué dirán'"

¿Recuerda su infancia como una época feliz?

Sí, en general la recuerdo feliz, aunque soy consciente de que hubo altibajos, mi memoria tiene el privilegio de quedarse con lo bueno.



¿Qué le hizo reír por primera vez?

Me reía siempre que veíamos ‘Esta casa es una ruina’ con mi abuela Juanita. Lo mejor era oírla a ella comentar la película con su acento ubetense. Podría competir perfectamente con Tom Hanks.



¿Qué le hizo llorar?Cuando tenía unos cuatro años, el perro de una vecina mató a mi gato Negrito cuando vivíamos en Benabarre; yo estaba jugando con él y el perro apareció de repente y se lo llevó.



¿Qué era en el patio del colegio?

Depende de a qué edad estemos hablando… En general yo era bastante tímida y estudiosa, aunque a medida que crecía, en mi adolescencia, me soltaba más y me ponía a prueba. Creo que a veces me gustaba jugar a ser gamberra, pero no era mi naturaleza, ja, ja.



¿Recibió algún castigo que le dejara huella?

Sí. Con ocho años fui a clase sin los deberes hechos, entonces un profesor me hizo poner los dedos en puño y me dio con la regla de madera, a la vieja usanza. Mis padres no me pegaban y eso me causó mucha impresión.



¿Qué es lo que más le gustaba hacer cuando no estudiaba?Cantar, inventar coreografías y letras de canciones.



¿Cuál fue la calle de su infancia?

La primera calle que recuerdo es la calle Cabanera, en Benabarre.



¿Qué es lo que más y lo que menos le gustaba de Benabarre?

Lo que más me gustaba era poder salir a jugar a cualquier lugar, éramos totalmente libres, los vecinos nos cuidaban, no había casi ningún peligro. Lo que menos me gustaba es que en aquella época ni en Graus ni en Benabarre había escuela de música ni de danza y yo tenía mucha inquietud en formarme en eso, pero no pude.



¿Cuál es el episodio de su infancia o adolescencia que con más frecuencia vuelve a su memoria?

Cuando es primavera, en la época de la cereza, me acuerdo de comérmelas deprisa, después de la cena, para ir a ensayar los ‘palitrocs’ al patio del colegio. Siempre iba muy emocionada a esos ensayos. Éramos muchos, de muchas edades, ensayando lo mismo para las fiestas de San Medardo… y, al terminar, nos daban coca dulce, ¡qué felicidad!





¿Hasta qué punto influía en su conducta el peso del ‘qué dirán’?Siempre me ha perseguido el ‘qué dirán’, creo que es uno de mis peores enemigos, a veces incluso he dejado de hacer algo que quería para no dar que hablar.

¿Cuál fue su primer contacto con la muerte? ¿Pensaba en ella? ¿Le angustiaba?Con la muerte de un ser humano, de pequeña, cuando mi madre perdió a un primo suyo que era muy joven. No pensaba demasiado en ella, por suerte, pero me daba terror pensar que podía perder a algún ser querido, supongo que es normal.

¿Cómo ganó su primer dinero?

Cuando tenía unos nueve años, habían estrenado la película ‘Airbag’ en Huesca y, con mi hermana y dos amigas de Barbastro, hicimos firmas falsas de Karlos Arguiñano y las vendíamos a cien pesetas en la puerta de un restaurante chino. Llegamos a ganar más de mil pesetas ese día, ¡para nosotras era como un sueldo!



¿Hizo alguna locura o disparate que le guste recordar?Me hace gracia acordarme de cómo me entretenía sola, disfrazando a mi perra y haciéndole fotos como su fuera una ‘top model’.

¿Cuál fue la primera estrella de cine que le fascinó?

Demi Moore. Cada vez que la veía en pantalla me parecía increíblemente bella.



¿Cuál fue la primera canción que memorizó?‘Laika’, de Mecano.





¿Qué libros o películas le deslumbraron?

De pequeña me encantaba el libro ‘La historia interminable’, de Michael Ende, y también la literatura para niños de Gloria Fuertes. En cuanto a cine, aparte de todo el repertorio de Disney, ‘E.T’., ‘Matilda’, etcétera, recuerdo la película ‘Vértigo’, de Hitchcock, la vi de muy pequeñita con mi padre y me rompió los esquemas.

¿Había alguna persona que conociera -que no fuera de su familia- a la que admirara de un modo especial?

Carmen. Era una mujer de Benabarre que nos cuidaba de pequeñas. Yo la adoraba.



¿Qué personalidad nacional o internacional fue para usted una referencia poderosa?

Ya de adolescente diría que Isabel Coixet y Mar Coll. Cuando descubrí su cine, se convirtieron en una fuente de inspiración para mí.





¿Quiénes fueron sus grandes amigos o amigas? ¿Cuál es el recuerdo más poderoso que le ha quedado de ellos?

Laura era una buena amiga de la infancia, con ella recuerdo hacer figuras de escayola y venderlas por Benabarre, también sacábamos a pasear a mi gato por la calle en el carrito de las muñecas… ¡Y no se movía! Otras grandes amigas eran las hermanas Ángeles y Bea, con las cuales nos disfrazábamos, íbamos a las ferias de San Lorenzo, veíamos películas… De todo.



De todo lo que le enseñaron sus padres, ¿qué es lo que caló en usted con más fuerza?

Mi padre, ‘workaholic’ y amante de su oficio, siempre me decía: "En la vida, para ser feliz, siempre tienes que tener un proyecto". Se refería a uno laboral… Y creo que eso es lo que me guía, pensar siempre en levantar un proyecto.

¿Por qué estudió lo que estudió?

Porque al venir a Huesca a vivir con catorce años, me volví fan de su festival de cine y del cine de autor en general. Creo que con el cine puedes expresar a muchos niveles, con muchas ramas artísticas, en una sola obra y eso me motivó a formarme en esto.