La emotiva carta de Ana Obregón a los Reyes Magos: "No pido nada porque lo perdí todo"

Son las terceras navidades sin su hijo Álex, además de las primeras sin su padre, que falleció en septiembre y sin su madre que murió el pasado mes de mayo de 2021. No son unas fechas fáciles para Ana Obregón.

Así lo ha expresado a través de sus redes sociales, publicando la carta que ha escrito a los Reyes Magos en la que no ha dejado de lado su coraje para aferrarse a la lucha por la investigación contra el cáncer.

Un mensaje desgarrador, pero también reivindicativo, con el que, además de recordar la muerte de su hijo no ha querido olvidar a la recientemente fallecida Elena Huelva, la joven influencer sevillana que padecía, como Álex Lequio, un Sarcoma de Ewing.

A través de Instagram la actriz ha querido trasladar su tristeza a su Majestades, los Reyes de Oriente, con las siguientes palabras:

"Queridos Reyes Magos: No os pido nada porque ya lo perdí todo. La vida de mi hijo no fue en vano. La vida de Elena no fue en vano. La vida de tantos anónimos tampoco. Por eso os pido que hagáis llegar esta carta al gobierno. @sanchezcastejon Porque necesitamos dinero para investigar el cáncer. La investigación salva vidas. Muchas fundaciones como la de mi hijo financiamos ensayos e investigación. Pero se necesita más. Por ellos. Por tantos que con su partida tiñeron nuestro universo de rojo. Espero que con vuestra magia os hagan algo de caso. Eternamente agradecida Majestades".

Unas frases que ya acumulan más de 132.000 'me gusta', además de decenas de mensajes donde los seguidores de Ana Obregón muestran todo su cariño a la presentadora, además de contar con otras experiencias con la enfermedad.

La presentadora creó la Fundación Álex Lequio tras el fallecimiento de su hijo con el objetivo de recaudar dinero para la investigación contra el cáncer.