Tendencias 'Zero Waste' para el año nuevo

La tendencia 'Zero Waste' o residuo cero tiene como objetivo eliminar la basura que producimos los seres humanos. Es un movimiento que nació hace más de 30 años y que ahora es más que una moda, se trata de una forma de vida que busca proteger el medio ambiente. Su filosofía de reutilizar, reciclar y reducir la cantidad cosas que utilizamos incluye acciones como elegir productos de proximidad en la cesta de la compra, así como apostar por aquellos fabricantes que están comprometidos con la reducción de plásticos en el empaquetado.

NOTICIAS RELACIONADAS Esta es la mejor forma de cocinar las verduras para que conserven todas sus propiedades

El camino hacia el desperdicio cero no es fácil, sin embargo los grandes movimientos comienzan por un pequeño paso. Puede que parezca una tarea gigante, pero no hay mejor momento para ello que el año nuevo. Es en estas fechas de nuevos propósitos cuando renovamos nuestros objetivos para el próximo año y dejamos atrás lo que no nos gusta. Un momento para empezar de cero y pensar en el futuro. Las nuevas generaciones nos lo agradecerán. En Heraldo Shopping hemos elaborado un listado de pequeños gestos que ayudan al planeta y que cuestan poco.

Reciclar

Los contenedores amarillo, azul, verde o marrón son habituales en nuestros pueblos y ciudades. Bajar el reciclaje es una tarea que se ha incorporado a nuestro día a día doméstico. Sin embargo, la falta de espacio donde guardar los plásticos o el papel en casa hace que, a veces, acabemos por mezclarlo todo. Por eso, la mejor opción para pisos pequeños son estas bolsas de reciclaje que no ocupan sitio cuando están cerradas, y que podemos llevar directamente al contenedor para volverlas a traer a casa.

Bolsas plegables de reciclaje. Amazon

Reutilizar

Los plásticos tardan cientos de años en degradarse por eso es el residuo más peligroso para nuestro planeta. En los supermercados ya no encontraremos bolsas de plástico convencional sino de papel o biodegradables. Y ya nos hemos acostumbrado a llevar nuestra propia bolsa de tela cuando vamos a comprar. Incluso, existen opciones, como esta, que se ajustan al carro para hacernos la compra más fácil.

Bolsa que se ajusta al carro. Amazon

Ir un paso más allá por el clima, también es apostar por productos de cercanía y aquellos que vayan empaquetados en envases sostenibles. En ciudades como Zaragoza cada vez vemos más tiendas donde comprar a granel todo tipo de productos que podemos conservar en envases reutilizables como estos.

Envases reutilizables para conservar todo tipo de alimentos. Amazon

Belleza sostenible

También se puede apostar por la sostenibilidad en cuidado personal. El ejemplo más claro de esta tendencia es el uso de jabones sólidos para el día a día o sustituir el cepillo de dientes de plástico por otro de bambú. Cambiar los discos desmaquillantes de algodón por unos reutilizables es otro sencillo gesto que nos costará muy poco. Este 'pack' de 20 unidades es el más vendido de Amazon e incluye caja de almacenamiento y bosa para lavarlos.

Incluye una bolsa para lavarlos y caja para guardarlos. Amazon

Reducir el uso de plástico

Las botellas de plástico tardan 500 años en degradarse y acaban convirtiéndose en microplásticos que contaminan los mares y los océanos. Consumir agua del grifo es más sostenible que comprar mineral, pero muchas personas prefieren esta segunda opción por temor al exceso de cal y otras sustancias. Por eso, puedes apostar por tener una jarra con filtro de carbón activo o un dispositivo para el grifo que reduce el coloro, los metales pesados y los microplásticos del agua.

Esta jarra incluye un filtro de repuesto. Amazon

En Heraldo Shopping buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.