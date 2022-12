Lara Álvarez dejó 'Supervivientes' tras vivir un mal momento

Primero se conoció que Lara Álvarez no volverá a 'Supervivientes', en su lugar estará Laura Madureño. Después llegó la emotiva despedida de Carlos Sobera en la que, igual que los seguidores del Liverpool cantan a su equipo, le dijo que "jamás andarás sola, todo el equipo de Telecinco te quiere un montón". Por último, se anunció que en la segunda edición de 'Pesadilla en el paraíso' ocuparía su lugar Nagore Robles, que ya le tomó el relevo en la final de esta semana. Con todas estas novedades, llegaban las dudas sobre el futuro profesional de Álvarez, quien decidió aclararlo.

El miércoles por la tarde, Mediaset emitía un comunicado dando a conocer que habían renovado el contrato de larga duración con la presentadora asturiana y, el jueves, Álvarez publicaba un vídeo en el que aseguraba que "Mediaset es mi casa profesional". La presentadora hablaba de "nuevos proyectos en la mesa" y una situación "muy ilusionante", lo que le hace "tremendamente feliz". "Se acercan momentos ilusionantes, de nuevos retos y nuevos proyectos. Estaba desando poder comunicároslo", afirmaba.

La asturiana aprovechaba la ocasión para desear suerte a Madureño en su nueva aventura: "Las ganas están ahí, así que aprovecho este momento para desearle muchísima suerte a Laura en esta nueva etapa, que seguro va a disfrutar muchísimo". "Han sido ocho años de aventura en ese país maravilloso, en ese formato al que tengo un amor y un cariño que no me va a quitar nadie nunca, porque es un recuerdo que me llevo para el resto de mi vida, pero es momento de evolución, de apostar por nuevos retos", decía.

Aunque ella ha querido quitar hierro al asunto y se ha concentrado en su renovación y su nueva etapa, la revista 'Semana', que avanzó el fichaje de Laura Madrueño para 'Supervivientes', contaba en exclusiva que la asturiana llevaba tiempo arrastrando una difícil situación. "Llegaba a llorar entre grabación y grabación", confesaron a la publicación personas de su entorno.

Y es que Álvarez pensaba que 'Pesadilla en el paraíso' sería su gran oportunidad como presentadora principal del formato. Sin embargo, la compañía decidió reformular el programa y poner a Carlos Sobera al frente de las galas mientras la enviaban a Cádiz, una vez más, con los concursantes.

Los tres últimos meses han sido una auténtica pesadilla para ella, su bajón anímico comenzaba a preocupar y lo único que quería era estar con los suyos. Ahora, la presentadora está descansando después de meses de incesante trabajo para afrontar su nueva etapa llena de ilusión y de energía.