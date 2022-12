Georgina Rodríguez se confiesa en su "año más difícil"

"Este año ha sido el más difícil de mi vida. El momento más feliz se convirtió en el más triste y nos acompañará de por vida". Así habla Georgina Rodríguez en una entrevista a la revista 'Elle' al hacer balance del 2022 y recordar la pérdida de uno de los mellizos que esperaba. Una conversación en la que habla del amor, las críticas, el feminismo o la belleza. La pareja de Cristiano Ronaldo confiesa lo importante que es para ella la familia: "Mis hijos son los más importante que tengo y cada paso que doy lo marcan ellos. Soy una madre omnipresente en su evolución", cuenta. Incluso reconoce que a veces la llaman "pesada". Su hermana Ivana también "lo es todo" para ella y es que, según dice, "ha sido en muchos momentos madre, padre, amiga.". Es su "pilar fundamental".

Por supuesto, no faltan en este repaso unas palabras dedicadas a su novio, con el que se ha prometido este mismo año. Georgina recuerda cómo se enamoraron "a primera vista". Y es que para ella no hay hombre más guapo: "el tiempo se paró", recuerda. Eso sí, tiene claro lo que el astro del fútbol ha aportado a su vida y lo que ella ha hecho para merecerlo. "Claramente, mi relación con él ha permitido que cumpla muchos de mis sueños, pero siempre, tanto antes como después de conocerle, he puesto la misma pasión en todo lo que he hecho", subraya.

También lamenta la cantidad de informaciones inexactas o directamente falsas sobre ella como las que apuntan a una mala relación con su familia política o con otras estrellas internacionales como la cantante Rosalía. "Mi vida es mucho más simple que todo eso: no me gustan los conflictos, nunca me peleo con nadie", afirma. Y es que la 'influencer' y empresaria recibe numerosas críticas por su posición, algo que asume, si bien lamenta ver cómo la mayoría de ellas proceden de mujeres.

No en vano, asegura que siempre ha sido feminista. "Creo en la igualdad de oportunidades. Pero después de este año tan complicado quise que mi equipo de trabajo fuera mayoritariamente femenino. Ellas tienen una sensibilidad especial", explica. Una sensibilidad que para ella ha sido "fundamental" en el momento vital en el que estaba. Porque si algo tiene claro la novia de uno de los deportistas que mejor está pagado del mundo es que "soy como tú, que cuando llegas a casa solo quieres quitarte los zapatos y ponerte cómoda".

Bailarina desde la infancia, Georgina se cuida por dentro y por fuera, pero precisa que no tiene tanto que ver con la estética como con la salud ya que, volviendo a sus hijos, quiere estar sana para verlos crecer tanto como pueda. "Me cuido porque quiero estar bien y verme bien, pero siempre relacionado con la salud", dice. En definitiva, quiere seguir disfrutando de la vida, aunque sea "con algún kilo de más, porque la felicidad ni pesa ni molesta", destaca.