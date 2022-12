Elena Huelva vuelve a casa "con oxígeno y el dolor controlado"

La influencer sevillana Elena Huelva ha anunciado a sus seguidores en redes sociales que ya está en casa tras su último paso por el hospital para tratarse del cáncer que padece desde hace cuatro años, un sarcoma de Ewing.

Una semana después de publicar un conmovedor vídeo en el que admitía que las cosas "no están yendo bien" y la enfermedad se había manifestado ya en la tráquea, la joven, de 20 años, ha subido otra publicación en la que indicaba que ya estaba en casa "rodeada de mi familia y mis seres queridos, con el amor siempre por delante".

Elena también ha aprovechado para dar las gracias públicamente a sus miles de seguidores "por todo el cariño" que dice haber estado recibiendo en las últimas semanas. "Han sido días muy duros, yo pensaba que los más duros los podría haber pasado pero siempre se superan (...) pero al menos ya estoy en casa", asegura la joven.

Sobre su precario estado de salud, indica que la tienen en casa "con oxígeno y el dolor controlado". "Qué ganas tenía de estar en mi cama, en el salón, con mi perrita también", añade la joven.

También hace un llamamiento a seguir luchando por la investigación y la inversión "en esta enfermedad tan terrible", y cierra el post con el lema que la representa desde hace tiempo y que también refleja en el libro que ha escrito para visibilizar el sarcoma de Ewing: "Mis ganas ganan".

Cuando el viernes anunció que la mandaban a casa, informó de que "de la radio que me dieron el lunes en la tráquea, me dio un poco de efecto por el tema de comer y eso por esa zona, pero ya estoy mejor de eso, lo importante es que me voy a casa y tendré mi oxígeno también y todo", añadió.

Elena Huelva lleva años visibilizando en redes sociales la enfermedad que padece, un sarcoma de Ewing, diagnosticado en 2016 y que es un tipo raro de cáncer que se forma en los huesos o en el tejido blando alrededor de los huesos.