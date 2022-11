Cyber Monday 2022: un televisor Samsung y un robot aspirador Roomba entre las mejores ofertas tecnológicas del día

Tras una semana de descuentos en muchos comercios con motivo del Black Friday, noviembre se despide brindándonos la última oportunidad para adelantar los regalos de Navidad a precios rebajados, renovar nuestros accesorios tecnológicos o adquirir ese pequeño capricho de moda o cosmética con el que llevamos soñando todo el año. Eso sí, este 'cyber' lunes, como su nombre indica, las ofertas son exclusivas para aquellos que realicen compras 'online’ y no en tiendas físicas.

Si eres de los que deja todo para el último momento o has esperado a encontrar las mejores ofertas para realizar tus compras, el Cyber Monday es la ocasión perfecta para conseguir los mejores ‘gadgets’ tecnológicos a un precio todavía más rebajado. Aunque, estas últimas horas de rebajas no solo afectan a los accesorios más ‘techies’ . En Heraldo Shopping hemos elegido estas cinco ofertas que no queremos que dejes para mañana porque la oportunidad de ahorrar habrá desaparecido.

'Top 5' de ofertas para este Cyber Monday

- Un altavoz 'bluetooth' casi a mitad de precio. PC Componentes ha decidido alargar a una semana los descuentos del Cyber Monday pero con rebajas como la de este altavoz de Owlotech, que ha pasado a costar poco más de 15 euros cuando normalmente su precio roza los 30, es posible que se queden sin 'stock' antes de terminar la promoción.

Altavoz bluetooth con un 46% de descuento PC Componentes

- Un televisor Samsung de 65 pulgadas con 700 euros de ahorro. De 1.299 a 599 euros: no encontrarás mejor momento para renovar tu 'smart tv' que la rebaja que tiene esta modelo de Samsung en la web de Carrefour y que destacamos como una de las más interesantes de este lunes.

Con tecnología UHD y de 65 pulgadas Carrefour

- Fire Stick 4k, de 59,99 a 27,99 euros (al 53% de descuento). La última versión del dispositivo de 'streaming' más vendido está a mitad de precio durante unas horas más en la web de Amazon. Cuenta con tecnología 4K y una reproducción rápida y con calidad Full HD y conecta con Alexa con solo un comando de voz.

Este mando incluye conexión por voz con Alexa. Amazon

- Samsung Galaxy Watch 4 de 399 a 199 euros en El Corte Inglés. El Cyber Monday de la web de este 'ecommerce' es la última oportunidad para conseguir ofertas como la de este reloj inteligente de Samsung, un dispositivo perfecto para entrenar y controlar nuestra salud que durante unas horas (y si el 'stock' lo permite) puedes conseguir al 50%.

Samsung Galaxy Watch4 en El Corte Inglés El Corte Inglés

- Robot aspirador Roomba con base de autovaciado con 300 euros de ahorro. Los electrodomésticos que nos ayudan en la limpieza de nuestro hogar tienen hasta el 50% de descuento en Fnac durante este lunes. Por ejemplo, el iRobot i3+ de Roomba con sistema de autovaciado está a un precio nunca visto: solo 399 euros cuando normalmente cuesta más de 700. ¿Te lo vas a perder?

Robot aspirador Roomba con el 45% de descuento. Fnac

