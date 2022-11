Domingo de Black Friday: "Todavía hay buenas ofertas y sin filas para pagar"

Las bajas temperatura, que ahora sí han llegado no han sido excusa para quienes este domingo tenían claro que querían aprovechar los descuentos de la ya asentada campaña del Black Friday.

Con ofertas que comenzaron a principios de semana y que auguran todavía alguna rebaja los próximos días, las mayores gangas se podían encontrar a partir de este viernes y, a juzgar por el número de ventas, según apuntan algunos comerciantes, "los consumidores han respondido".

"Venimos de una temporada baja por el tiempo inestable que ha hecho. La llegada del frío, unida a que la gente cada vez acostumbra más a adelantar las compras navideñas han supuesto un buen nivel de consumo tanto este viernes como el sábado", comenta Laura Kayati, responsable de Sfera.

"Este domingo también está animado, pero nada comparable a los días anteriores. Mañana hay colegio y es día laborable, así que por la tarde se espera menos afluencia", asegura Kayati, quien recuerda que es el primer domingo de apertura oficial "de los próximos tres seguidos". "La semana que viene es, tradicionalmente más floja en cuanto a nivel de ventas, que se ve incrementado considerablemente a partir del puente de diciembre", dice Kayati.

Opinión compartida por Carlos Santísimo, uno de los responsables de la tienda Game -de videojuegos, consolas e informática-, sita en la calle Cádiz de la capital aragonesa. "Hemos hecho buenas ventas estos días. En nuestro caso los descuentos son hasta un 50% de su precio original, los cuales mantendremos también este lunes, conocido como el Cyber Monday", comenta el vendedor.

"Buen día" para adelantar regalos de Navidad

Una campaña que también incluyen en El Corte Inglés, desde donde hacen una "balance muy positivo de la semana de descuentos". "Este domingo de apertura para nosotros comienza, además, la campaña de Navidad".

Precisamente de estos descuentos se beneficiaba Luisa Ortega, quien acompañada de su hermana María José, confesaba haber comprado ya "dos regalos para Papá Noel" en el centro del Paseo de Independencia. "Un perfume al 20% y una cazadora al 30%. Hemos tenido suerte, la verdad. Lo mejor de venir en domingo es que aún hay descuentos y no hay que hacer filas para pagar", comentaba la zaragozana.

"En ropa es complicado conseguir tallas que no sean XL o XS, porque este fin de semana se ha debido vender todo. Pero si buscas bien, siempre encuentras algo que merece la pena", decía Lorena Castejón, al salir este domingo de una tienda de moda. "En lo que sí he tenido suerte es en Mango de niños. Le he comprado a mi hijo unos pantalones vaqueros por 12 euros", añadía la joven. "Quizá haya más oferta en internet para según qué artículos, pero a mí la ropa me gusta probármela en las tiendas", comentaba Castejón, mientras se dirigía a su siguiente destino, una zapatería de la calle de San Miguel de Zaragoza.

Allí, Carla Martínez, acompañada por su hija y su marido miraban el escaparate mientras comparaban precios de distintas botas para la niña. "Hemos salido a dar una vuelta por el centro y, ya de paso, a echar un vistazo. Hay buenos precios, así que imagino que algo compraremos", aseguraba la zaragozana. Ofertas de un Black Friday que anuncia una Navidad que ya está a la vuelta de la esquina.