El Cordobés' anuncia que el año que viene se corta la coleta y abandona los alberos

Manuel Díaz 'El Cordobés' cumplirá 30 años sobre el albero en el 2023 y aprovechará esa efeméride para dar por terminada su carrera de torero. Así lo anunció el diestro en sus redes sociales: "Quiero compartir una decisión importante con vosotros. El próximo 2023 es un año especial para mí, cumplo 30 años de alternativa y va a ser mi última temporada como torero en activo", escribió.

Asegura Manuel Díaz que es una decisión que afronta "con mucha ilusión". "No estoy triste, estoy contento porque en el balance de mi vida hay muchas más cosas positivas, creo que es cerrar un ciclo, cerrar una etapa que me ha hecho muy feliz, que me lo ha dado todo", puntualizó.

"En 2018 tuve una operación muy fuerte y pensé que nunca iba a volver a torear", recordó. Ahora, cuatro años después de aquella intervención y una crisis sanitaria mundial, ha podido volver a los ruedos y encara su adiós tres décadas después de que tomara la alternativa en Sevilla. Ese día le acompañaban Curro Romero de padrino y Espartaco de testigo. Así, podrá despedirse del toreo delante del toro, "porque el toro me lo ha dado todo, me ha dado una credibilidad y ha hecho de mí la persona que soy".

'El Cordobés' está convencido de que 2023 "va a ser un año espectacular en el que voy a poder regalar mi toreo a todos los que siempre me han seguido y pisar esos ruedos emblemáticos que me han hecho llegar a donde estoy ahora."