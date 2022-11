Uno de cada 3 españoles considera tabú en el trabajo el tema de identidad de género y orientación sexual

Para uno de cada tres españoles el tema de la identidad de género y la orientación sexual es un tema tabú en el entorno laboral, frente a un 48% que se siente cómodo abordando estos asuntos, según el estudio 'Tabúes en el entorno laboral', desarrollado por Amazon e IPSOS.

Ante estos datos, y para concienciar, sensibilizar y normalizar los asuntos relacionados con la diversidad sexual, Amazon desarrolla la iniciativa 'Yes We Talk' en su centro logístico de Alcalá de Henares con la modelo y actriz Daniela Santiago para animar a todas las personas a hablar sin tabúes.

En la conversación, Adrián Portillo, empleado del centro logístico de Amazon en Alcalá de Henares, ha explicado cómo, ahora que se ha aceptado a sí mismo, piensa que hacer activismo para dar visibilidad a la comunidad LGTBIQA+ es "lo más bonito" que puede hacer por el colectivo.

Por su parte, Daniela Santiago ha apostado por "crear espacios abiertos y sin barreras, tanto dentro como fuera del trabajo". "Debemos tener entornos seguros en los que poder existir, en los que demos rienda suelta a nuestra creatividad y podamos desarrollar nuestra profesionalidad; en resumen, en los que seamos nosotras mismas, y para ello hay que romper el silencio y el estigma que aún rodea el tema de la identidad de género", ha subrayado.

Por su parte José Manuel Fra, Human Resources Manager en Amazon, presidente de Glamazon y creador de la iniciativa Get Out Of The Box que trabaja para fomentar la diversidad, la inclusión y la tolerancia, ha comentado que, para ellos, es fundamental crear una comunidad dentro de la compañía, así como el desarrollo de un espacio seguro en el que se abogue por el respeto, la tolerancia y la inclusión a todos los niveles.

Por su parte, Carlos Ordeig, Site Leader del centro logístico de Alcalá de Henares, ha afirmado que en Amazon se esfuerzan cada día por crear un entorno laboral en el que se garantice la diversidad.

La compañía considera necesaria la concienciación continua, ya que según datos del Proyecto Europeo ADIM 'Avanzando en la gestión de la diversidad LGBT en el sector público y privado', más de la mitad de trabajadores y trabajadoras LGBT+ no se pueden mostrar libremente en sus empresas e instituciones.