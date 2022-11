Las musas inspiran el Calendario Pirelli 2023

Bajo el título 'Cartas de amor a la musa' se ha presentado este miércoles en el Museo de Arte Contemporáneo Pirelli Hangar Bicocca de Milán el Calendario Pirelli 2023, realizado por Emma Summerton.

La fotógrafa australiana ha dedicado la 49ª edición de 'The Cal' a sus musas, aquellas mujeres que, en su búsqueda de inspiración, la han guiado en su camino y en sus decisiones como artista y como persona.

"Para el Calendario he querido volver a la raíz etimológica de la palabra musa. En su origen, la musa representaba al propio artista en busca de inspiración", explica Summerton, afirmando que le "fascinan las mujeres que hacen cosas extraordinarias y creativas, mujeres que me han inspirado a lo largo de toda mi carrera y de mi vida, empezando por mi madre". Personas de las que he aprendido mucho: escritoras, fotógrafas, poetas, actrices y directoras. Por tanto, mi idea consistía en rendir homenaje a estas mujeres extraordinarias y crear un mundo en el que representarlas".

Son 28 instantáneas las que retratan a 14 modelos en ese estilo onírico que caracteriza la obra de la fotógrafa. Las imágenes fueron tomadas entre junio y julio de este año en los platós instalados en Londres y Nueva York para el reportaje.

Las mujeres escogidas no fueron aleatorias, sino que cada una de ellas guarda afinidades con la musa a la que iban a interpretar. "En mis fotos, la frontera entre el papel que representan las modelos y lo que realmente son no está definida, y todo se funde en un realismo mágico", explica Summerton.

Así, se puede ver, por ejemplo, a Guinevere Van Seenus, que además de supermodelo también es fotógrafa en la vida real; Lauren Wasser, modelo pero también atleta; Ashley Graham, que en el calendario representa a la activista, conocida por sus batallas en apoyo de la positividad corporal, y Precious Lee, la narradora a quien le encanta escribir guiones e historias.

Desde su primera edición en 1964 hasta el momento, Emma Summerton es la quinta mujer que firma el Calendario, después de Sarah Moon en 1972, Joyce Tenenson en 1989, Inez Van Lamsveerde (del dúo Inez y Vinoodh) en 2007 y Annie Leibovitz en 2000 y 2016. Este año es la propia Emma Summerton quien, junto con el director Carlo Alberto Orecchia, ha dirigido el vídeo de presentación del Calendario Pirelli 2023.

Las modelos y las musas