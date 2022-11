Sharon Stone comparte que tiene un tumor después de un primer diagnóstico erróneo

La actriz norteamericana Sharon Stone ha revelado este miércoles a través de su perfil de Twitter que, tras haber pedido un segundo diagnóstico de un dolor que no mejoraba, le han detectado un tumor. Según ha publicado en sus redes sociales, se trata de un "tumor fibroide grande que debe ser extirpado".

"Acabo de tener otro diagnóstico erróneo y un procedimiento incorrecto", escribió la intérprete, de 64 años, "esta vez doble epidural", señaló en referencia al procedimiento.

Sharon ha aprovechado esta ocasión para mandar un mensaje de concienciación a todo el mundo de que no siempre un primer diagnóstico es el correcto. "Mujeres en particular: no se dejen impresionar, obtengan una segunda opinión. Puede salvarles la vida", escribió.

"Estaré inactiva durante 4 a 6 semanas para recuperarme por completo", añadió la actriz. "Gracias por vuestra atención. Todo está bien", concluyó acompañando el mensaje de un emoticono de un brazo musculoso, símbolo de fuerza.

Son muchos los que han querido darle las gracias y desearle una pronta recuperación: "Gracias por la información sobre cómo obtener una segunda opinión. Literalmente podría salvar la vida de alguien. Siempre tan sincera". Otro comentario decía: "Lamento escuchar que estás enferma. Mis mejores deseos para tu operación y que tengas una pronta recuperación. ¡Gracias por compartir tus experiencias con nosotros siempre y cuidarnos!".

Una vida de complicaciones

La actriz sufrió en 2001 un derrame cerebral, cuyas secuelas derivaron en una fuerte depresión. Estuvo nueve días sangrando y tuvo que volver a aprender a leer, hablar y escribir, entre otros.

Además, hace unos meses, Stone reveló que antes de convertirse en madre por adopción sufrió hasta nueve abortos. Una sorprendente confesión de una de las intérpretes más cotizadas en la década de los noventa y que hoy en día tiene tres hijos Roan, Laird y Queen: "Nosotras, como mujeres, no tenemos un foro para discutir la profundidad de esta pérdida. Perdí nueve hijos por abortos espontáneos", confesó entonces.

Sharon declaró que este tipo de problemas son un golpe muy duro para cualquier madre, tanto a nivel físico como emocional. Tal y como aseguró, las mujeres tienen que soportar esta tragedia solas, en secreto, y con una fuerte sensación de fracaso. Algo que se produce porque no se recibe la empatía del entorno, en la mayoría de las ocasiones.

Según publica la revista '¡Hola!', la actriz compartió en sus memorias sorprendentes detalles de su vida, como por ejemplo, que de pequeña estuvo a punto de morir por un rayo, que su abuelo abusó de ella y que estuvo a punto de morir tras una fuerte caída mientras montaba a caballo.