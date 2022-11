Dulceida: "Quiero enseñar que mi trabajo tiene muchas partes muy aburridas"

"Hay muchísimas partes de mi trabajo que son muy aburridas", ha explicado este miércoles a EFE la célebre creadora de contenido para internet Aida Domenech, Dulceida, que presenta la docuserie "Dulceida al desnudo", en la que quiere mostrar tanto su faceta más íntima como la parte más tediosa de su profesión.

"Me decían: ¿por qué vamos a grabar una reunión de seis horas si luego es aburrido?", remarca sobre el documental, con el que pretende dejar claro que nadie pueda decir que ella no trabaja: "Me daba miedo que no se plasmara, pero creo que se ve a la perfección", subraya.

'Dulceida al desnudo', disponible en Prime Video de España, Italia, Francia y Latinoamérica el 4 de noviembre, muestra también la vida personal de la celebridad, quien ha accedido a ser grabada en situaciones íntimas.

"Se me ve rota, se me ve feliz, se me ve nerviosa, se me ve agobiada... se me ve de todas las maneras, de todas mis formas pero real", ha reconocido Dulceida, explicando que su exposición en redes "no es nada comparado con que te hagan un seguimiento" para hacer un documental.

El proceso de duelo y desconexión de las redes tras su separación temporal de su esposa ha ocupado buena parte del proyecto, que también muestra sus sesiones de terapia psicológica a las que, puntualiza, sigue asistiendo una vez por semana y en donde ha aprendido que "si no abrazas la tristeza, no se va".

"Es lo que más nerviosa me pone. Hay partes en las que soy vulnerable y es lo que más cosa me da: dejar que las personas que me siguen entren en mi vida realmente. Eso me pone de los nervios", ha confesado, a la vez que ha señalado cómo se puede apreciar "una evolución personal brutal" a lo largo de los cuatro capítulos que componen la docuserie, que se preestrena hoy en el Cine Capitol (Madrid).

"Al final fueron muchos meses muy bien acompañada", ha señalado la "influencer" en referencia a los lazos desarrollados con el equipo de nueve personas que la acompañó: "El cámara, que es el realizador, se ha hecho superamigo mío. En algunos momentos del documental que no estoy bien, lo cogía a solas y le decía 'vente conmigo', sin micros ni nada", ha comentado.

Además de las amistades iniciadas durante el rodaje, Dulceida ha contado en el rodaje con compañeros de profesión, amigos y familiares, que también participan en el documental brindando su testimonio. De entre ellos sobresalen sus padres, su hermano Álex y otros creadores de contenido para internet como Laura Escanes, Madame de Rosa, Luc Loren, Calle y Poché.

A su vez, la serie muestra la parte más glamurosa de la profesión, como la asistencia a desfiles a los que "van quinientas o seiscientas personas de todo el mundo" y eventos como las semanas de la moda de Milán y París, que Dulceida se ha sentido afortunada de documentar porque "no es fácil que te dejen entrar con cámaras".