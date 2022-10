El perdón de Iñigo Onieva a Tamara Falcó: “Me tiene destrozado el haberle hecho daño”

Dos semanas después del inicio de la polémica, el exnovio de Tamara Falcó, Iñigo Onieva, ha roto su silencio. Ha pedido perdón públicamente a la marquesa de Griñón dieciséis días después de que esta rompiera su reciente compromiso al salir a la luz unos vídeos que confirmaban que el empresario le había sido infiel. “Aprovecho para pedirle perdón a Tamara. Lo haré cuantas veces haga falta. Me tiene destrozado el haberle hecho daño y haberle engañado. Si ya es dura una ruptura, con esta repercusión mediática lo es más”, lamentaba este domingo el joven a las puertas de un restaurante del centro de Madrid, al que ha acudido con su familia.

Onieva ha pedido a la prensa respeto para su familia, que está atravesando unos duros momentos desde el anuncio del compromiso entre él y Falcó y su separación tan solo 48 horas después. “Quiero pedir respeto para mi familia, para mi madre, hermana, mis hermanos... Me han mostrado su apoyo incondicional en este momento tan difícil”, requería el joven, acompañado de de su madre, hermanos y abuela, ante los micrófonos del programa ‘Fiesta’ de Telecinco, que ha retransmitido esta declaración en directo.

“Siento que estén pagando las consecuencias sobre lo que ocurrió y que sufran este acoso día sí, día también. No se lo merecen. Solo quiero vivir mi vida con normalidad”, añadía. “Ruego encarecidamente respeto hacia mi persona, mi trabajo y mi familia”, repetía en su intervención Onieva.

El empresario ha aprovechado esta ocasión para desmentir las acusaciones que decían que se había ido de fiesta con sus amigos para celebrar su ruptura. “No tengo nada que celebrar, no he ido de fiesta. Solo quiero volver a mis compromisos profesionales, estar con mi familia, mis amigos íntimos que, sin el apoyo de ellos, no hubiera podido manejar esta situación tan complicada de una manera tan llevadera. Solo quiero que esto acabe lo antes posible. No somos ni villanos ni héroes, solo personas que cometen errores”, concluía Onieva.

Un breve compromiso

El pasado 22 de septiembre Tamara Falcó hacía público su compromiso con Iñigo Onieva a través de su perfil de Instagram. Con una foto en la que se la veía besándose con su entonces prometido y luciendo un anillo en primer plano. Un día después, las redes sociales destaparon un vídeo en el que aparecía Onieva besando a otra mujer durante un festival.

Al día siguiente, ambos asistían juntos a una boda, dónde el aseguraba que las imágenes eran de 2019, cuando aún no había empezado su relación con Falcó. Poco después Falcó borraría la imagen del anuncio de su perfil de Instagram y bloquearía en esta misma red al que tan solo unos días era su prometido.

La pareja, que llevaba dos años de relación, no volvió a ser vista junta públicamente y Tamara reaparecía sola y hablaría por primera vez hace 13 días en el Teatro Real de Madrid. En esta comparecencia aseguraba que había confiado en Iñigo hasta que la evidencia fue aplastante. "Yo lo he dicho mil veces, si hubiera sabido un poquito de todo esto, no habríamos llegado hasta este punto. Al final estoy contenta porque confío en Dios, si esto ha pasado es por algo, esto solo puede ir para bien", explicaba la marquesa de Griñón. "El viernes por la noche él empezó a decir: ‘Puede que sea verdad’. Yo le dije: ‘Que sepas que me da igual si han sido seis segundos o un nanosegundo en el metaverso, si es verdad esto se ha acabado".