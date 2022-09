Claves para organizar tu neceser de viaje y un modelo plegable (y con gancho para colgar) donde cabe todo lo que necesitas

A la hora de viajar, a todos nos asalta la misma duda: cómo conseguir que todo quepa en la maleta. El momento de hacer el equipaje puede llegar a ser un quebradero de cabeza. Aunque seamos austeros y escojamos solo las prendas imprescindibles, en muchas ocasiones nos vemos obligados a elegir qué llevamos y qué dejamos en casa.

Y, cómo no, el neceser de viaje no es la excepción. Para no dejarnos nada, debemos tener claro qué productos son imprescindibles. Además, si viajamos en avión, tenemos que asegurarnos de no pasarnos con el tamaño de los envases. Por eso, la clave para que nuestros viajes no sean un infierno es la organización: hacer una lista con todo lo que necesitamos y apostar por productos de pequeño formato (100 ml como máximo) o muestras de nuestros cosméticos favoritos, si vamos a viajar en avión. Además, es fundamental asegurarse de que los botes con líquido están correctamente cerrados para que no se derramen provocando un desastre en la maleta.

Así que una vez elegidos nuestros básicos de cosmética e higiene personal es hora de elegir el neceser perfecto para llevarlos y en Heraldo Shopping lo hemos encontrado. Es un modelo plegable, impermeable y gancho con más de 3.500 valoraciones en Amazon. Cabe en cualquier maleta y puedes llevarlo al gimnasio y colgarlo en la taquilla. Está disponible en varios colores lisos y estampados. Y, además, tiene un precio en Amazon de menos de 15 euros.

Este neceser está disponible en cinco colores e incluye bolsa de regalo. Amazon

Por qué nos gusta tanto

Este neceser de viaje plegable de OrgaWise solo pesa 123 gramos y permite llevar todos nuestros útiles de belleza de forma organizada y segura.

1 En la maleta y para el gimnasio Tiene un tamaño que no sobrepasa el de un libro cuando está plegado, pero extendido mide 48 centímetros. Cuenta con capacidad para guardar los cosméticos, champú, gel, cepillo de dientes, toalla... y además incluye correas para que no se muevan durante el viaje y así evitar que se derramen. 2 Impermeable y fácil limpieza Está fabricado con tela de poliéster de alta calidad y tela Oxford impermeable y resistente al desgaste y las salpicaduras. Además, se seca fácilmente y se limpia con una bayeta. Además, cuenta con un compartimento de ventilación de malla para una correcta ventilación. 3 Diseño muy práctico Incluye una tabla rígida en el bolsillo principal para mantenerlo rígido y evitar que se estropee el contenido. Además, cuenta con un asa de viaje, bolsillos retráctiles y un gancho grueso para colgarlo y doblar. Y, por si fuera poco, utiliza un cierre de cremallera y velcro de seguridad.

