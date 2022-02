Trucos para hacer una maleta (y no morir en el intento): desde bolsas de organización hasta 'packs' de compresión

Hacer una maleta para una escapada de fin de semana o para un mes en otro país es igual de estresante, porque siempre se tiene la sensación de que falta algo. El proceso para preparar todo lo que se necesita en un viaje es una tarea tediosa y es muy fácil que se acaben cometiendo fallos: demasiado peso, que no cierre o que sea un auténtico caos sin orden donde luego es muy difícil encontrar algo. Sin embargo, existen algunos trucos que pueden ayudar a preparar la maleta perfecta y, lo más importante, organizada.

El primer consejo sería no agobiarse demasiado. Es conveniente tener en mente una semana antes del viaje lo que necesitamos para saber si falta algo por comprar o lavar antes de meter a la maleta, por ejemplo, pero no hace falta precipitarse e introducir equipaje antes de tiempo. De esta forma, se evita el tener que sacar y meter cosas de la maleta conforme se van necesitando. Lo ideal es que el día de antes se prepare todo lo que hay que llevar encima de la cama y se empiece a introducir en la maleta.

Cómo hacerlo con orden

La gran pregunta llega, entonces, ahora: ¿cómo lograr hacer una maleta con orden? Con la ayuda de unos trucos y ciertos productos. Después de elaborar una lista completa, detenidamente, para no olvidarse de nada, es el turno de ir metiendo cosas en el equipaje. Lo ideal es que el calzado que más sitio ocupa y la ropa más voluminosa se lleve puesta para evitar acaparar todo el espacio. ¿Y el resto de equipaje? Lo mejor es organizarlo en paquetes.

Por ejemplo, en Amazon venden unos organizadores de maletas maravillosos con los que llevar cada cosa en su sitio y, de esta forma, la maleta ordenada. Así, quedará en el olvido aquello de sacar todo el equipaje para encontrar el pijama. Con estos cubos de viaje se puede dividir la ropa en secciones diferentes, separarla por días o, incluso, si se viaja en familia se puede dividir la ropa de cada miembro. Además, podrás distinguir también la ropa sucia de la limpia. Por otro lado, se ahorrará, sin duda, espacio. Con la multitud de bolsas de malla que tiene este modelo disponible en Amazon de Vicloon se puede separar cada artículo, asegurarse de que no se arrugue y evitar ocupar espacio tontamente.

Económicas, prácticas y 'cute'. Amazon

Pero las bolsas organizadoras no son los únicos trucos que existen para hacer maletas. Cuando se viaja lejos y por mucho tiempo, lo mejor es reducir el equipaje al mínimo para no olvidarse de nada. ¿Y cómo hacer esto? Pues con 'packs' que lo compriman o bolsas que envasen al vacío y ocupen poco. Además, sea como sea el viaje, la ropa y abrigos irán más que a salvo en estas bolsas. Con las de Fansteck, disponibles en Amazon, se ahorrará espacio y, además, cuentan con cierre de doble cremallera y una pinza selladora que garantiza la hermeticidad de la bolsa. Con la tecnología de prevención de fugas, de válvula turbo de tres sellos, está garantizada una hermeticidad de largo tiempo y no existirá riesgo de fugas de aire.

Para que tus abrigos estén protegidos y ocupen poco. Amazon

