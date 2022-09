Tamara Falcó, contenta "de que hayan salido los vídeos antes de casarme"

Tamara Falcó entró este martes en directo en el programa 'Sálvame', mientras se dirigía al Teatro Real para comparecer en una rueda de prensa, reconoció que aunque todavía está "un poquito en shock", está "contenta" porque "soy muy creyente y creo que todo pasa por algo". La hija de Isabel Preysler se mostró muy agradecida al programa por haber desmontado las mentiras que su novio le había contado, sobre lo sucedido en el festival Burning Man. "Os pido perdón, porque durante mucho tiempo no os he creído y os quiero agradecer la labor de investigación que habéis hecho", dijo. "De verdad que os estoy muy agradecida", reafirmó.

La marquesa de Griñón explicó que al regresar de la boda a la que acudió el pasado viernes en compañía de Íñigo Onieva, cuando todavía confiaba en que las imágenes publicadas del beso de su novio con otra mujer eran de 2019, vio el vídeo en el que se demostraba que pertenecían a la edición del festival estadounidense de este año y "ahí cambió todo".

Tamara Falcó posa en el Teatro Real en el primer acto al que acude tras conocerse su separación José Oliva

"El matrimonio es una promesa de amor eterno", reflexionó la hija del recordado marqués de Griñón, por lo que "estoy contenta de que haya salido todo esto ahora" y no después de haberme casado. "Yo entiendo el amor de una forma un poco distinta. Quiero a alguien que tenga los mismos valores que yo y que me trate con respeto", explicó.

Al preguntarla sobre las numerosas informaciones que habían salido en torno a la figura de su novio desde el principio de la relación, Tamara afirmó que "la confianza es básica en una pareja. Yo he confiado hasta que ha sido evidente". En este sentido reconoció que Íñigo Onieva "me lo negaba siempre sin ninguna duda". "Si hubiera sabido un poquito de todo esto, no habríamos llegado hasta este punto", dijo.

Tamara Falcó posa en el Teatro Real en el primer acto al que acude tras conocerse su separación. Detalle de su mano José Oliva

Tamara relató también que ha pasado mucho tiempo rezando durante estos días, desde que se destapara la infidelidad de su pareja con quien acababa de prometerse. "Estoy contenta porque confío mucho en Dios y esto solo puede ser para algo bueno".