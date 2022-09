Íñigo Onieva pide disculpas a Tamara Falcó: "Estoy arrepentido y destrozado"

Los rumores de deslealtad de Íñigo Onieva a Tamara Falcó tras publicarse un vídeo del empresario besándose con otra mujer en un festival celebrado en Estados Unidos a finales de agosto, se han zanjado con el comunicado que Onieva ha hecho público en sus redes sociales.

En un primer momento el empresario aseguró que se trataba de imágenes correspondientes al año 2019, cuando aún no había iniciado la relación con Falcó. Finalmente, tras comprobarse que no era cierto, por aspectos como la música que se reproduce en el vídeo y que se estrenó con posterioridad, Onieva ha reconocido los hechos y ha pedido perdón por no haber sido "honesto" con Tamara Falcó.

"Aparezco -reconoce- en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello". Además, hace una declaración de amor: "Estoy completamente enamorado, es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberla hecho daño", confirma Onieva.

Mensaje de Íñigo Onieva. Instagram

Por ello, solicita a los medios de comunicación que tengan comprensión con el objetivo de evitar más daño en la figura de la que es por el momento su pareja. “Para evitar mayores perjuicios a Tamara y a nuestras familias, pido que no se continúe difundiendo imágenes que puedan afectar a nuestro derecho a la intimidad, y que se abstengan de publicar informaciones que están afectando nuestra privacidad”, finaliza el comunicado.

Tras la filtración del vídeo que ha detonado los planes de boda de la pareja, Tamara Falcó abandonó la vivienda que comparte con Onieva para desplazarse a la casa de su madre.

Por el momento, Tamara no se ha pronunciado públicamente tras la difusión del comunicado emitido por Íñigo Oniega. El último movimiento de Tamara Falcó en las redes sociales hizo saltar las alarmas entre sus seguidores ya que la hija de Isabel Preysler eliminó la fotografía con la que, días atrás, anunciaba su compromiso junto a su pareja, lo que ha desatado todo tipo de especulaciones sobre si la boda seguirá en pie.