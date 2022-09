Tamara Falcó no quiere que haya en su casa nada que le recuerde a su relación con Íñigo Onieva, según 'El programa de Ana Rosa'

El anuncio de compromiso de Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha supuesto un auténtico revuelo en los medios de comunicación que, enseguida, sacaron a la luz varios vídeos en los que se puede ver al empresario disfrutando de un festival en el que, además, se besó con otra mujer.

Tal como han apuntado los colaboradores del Club Social de El programa de Ana Rosa, la sombra de la infidelidad planeaba sobre la relación de la ya expareja. Además, el matinal ha desvelado, en exclusiva, que la marquesa le habría pedido a Onieva que sacase todas sus cosas de la vivienda que compartían en Madrid para que, cuando ella regrese, no haya allí nada que le recuerde a su relación amorosa.

Beatriz Cortázar ha destacado que, mientras que Falcó se encuentra en casa de Isabel Preysler, Onieva ha optado por refugiarse en casa de su madre, en La Moraleja: "Íñigo se ha acostumbrado a la mentira y se ha pensado que esta vez también iba a colar. Durante el verano ha habido varias trifulcas".

Por su parte, Marisa Martín Blázquez ha destacado que Tamara Falcó recibió las imágenes de la infidelidad de Onieva cuando acudían juntos a una boda y, aunque al principio optó por dejarlo pasar, durante la noche mantuvieron una acalorada discusión que terminó con la marcha de Falcó de la vivienda.

"Me sorprende que él transmita posibilidades de una vuelta en un tiempo no muy lejano", ha apuntado Antonio Rossi, a lo que Alessandro Lecquio ha agregado que "la cuestión es que no ha sorprendido a nadie". "Cómo se va a casar con una persona que habla de la relación como un engagement. Entiende la relación como un negocio", ha señalado el conde.

Martín Blázquez ha añadido que Íñigo Onieva se habría puesto en contacto con Isabel Preysler, quien le habría indicado que ella no tiene nada que ver en la relación que el empresario mantenía con su hija y, por tanto, si tiene que hablar algo con alguien, será con Tamara, quien no parece estar por la labor de volver a contactar con él. "De buena se ha librado Tamara", ha apuntado Patricia Pardo.

"Esto es lo mejor que le podía pasar porque ha sido a tiempo. En dos días conocerá a otra persona que de verdad merezca la pena. Ahora ella está en un pozo, pero solo tiene que resurgir", ha destacado la presentadora. Lecquio ha apuntado: "Si Tamara sigue con la relación, pierde todo el derecho al pataleo porque esto va a ocurrir una y otra vez".

Durante una de las conexiones en directo, la reportera Nuria Chavero ha destacado que ha podido hablar con el párroco que se habría encargado de oficiar la ceremonia entre Falcó y Onieva. El sacerdote ha señalado que la pareja aún no se ha puesto en contacto con él para anular la cita. "Se han precipitado los acontecimientos de tal manera que es normal que se les haya olvidado avisar al cura para que no reserve esa fecha", ha agregado Prat.