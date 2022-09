Claudia Vijiitu, maestra chocolatera: "Una onza siempre aporta una pizca de alegría"

La maestra chocolatera Claudia Vijiitu (Rumanía, 1986) asegura que crear un bombón es "como hacer el amor: hay que ponerle pasión y ternura, hay que cuidarlo y mimarlo". Este martes y 13, Día Internacional del Chocolate, participó en Zaragoza en la presentación del Salón Internacional de este alimento, que se celebrará en noviembre en la capital aragonesa.

¿Qué sería el mundo sin chocolate?

En mi opinión no existiría, ni me lo imagino. Y no solo porque me dedico a ello, sino porque me declaro una fan absoluta de este dulce que tan buenos momentos aporta.

¿Y por cuál de sus sabores se decanta como consumidora? ¿Es más del blanco, del negro o lo prefiere con leche?

El negro, sin dudarlo. Es cierto que para mi trabajo utilizo las tres variedades, incluida la denominada Ruby, más nueva, pero siempre termino las elaboraciones equilibrando el sabor con chocolate negro. A nivel personal también me inclino por el más oscuro, eso sí, con un porcentaje de cacao que no supere, como máximo, el 85%.

¿Qué relacion existe entre el chocolate y la psicología? ¿Alivia las penas o más bien calma la ansiedad?

Tomar una onza de chocolate siempre aporta una pizca de alegría. Mientras lo comes te sientes más feliz. A la vista está, comprobando cómo aumentó el consumo durante la pandemia, que también calma la ansiedad. Si a ello añadimos que tiene antioxidantes, beneficiosos para el organismo y que está delicioso, el resultado es perfecto.

Fue la ganadora del Primer Concurso Internacional del Bombón Artesano. ¿Qué espera de estas pequeñas delicias cuando las prueba?

Siempre digo que crear un bombón es como hacer el amor. Hay que ponerle pasión y ternura. Hay que cuidarlo y mimarlo. Al probarlo debe transmitir un recuerdo, una sensación, una emoción, lograr que quien lo come saque una sonrisa. Así se logra esa perfección. Yo siempre intento que los que elaboro me lleven a mi niñez, que es cuando empecé en la cocina con mi madre. Elaborarlos bien es como crear una obra de arte, hay que dedicarles su tiempo.

Precisamente ayer durante la presentación del Salón Internacional del Chocolate que se celebrará en Zaragoza en noviembre, demostró su talento artístico con una figura, chocolateada, de un gran artista, Francisco de Goya. Son palabras mayores...

Sí. Quise hacer un guiño a la cultura aragonesa y eso, unido a que me enteré de que la vicealcaldesa Sara Fernández es una apasionada del chocolate y del pintor de Fuendetodos, me hicieron dar el paso y el resultado ha gustado mucho. No en vano, Zaragoza es la cuna del chocolate por excelencia.

¿Cuánto tiempo supone esculpir una figura de estas dimensiones?

Han sido dos semanas de intenso trabajo, pero a la vez gratificante porque lo hice por una causa especial. El busto pesa alredor de unos 40 kilos a los que hay que añadir 20 más de la caja que lo contenía. Aunque el problema no ha sido el peso, sino el traslado hasta Zaragoza desde Madrid, además de la locura de mantenerlo en buen estado, algo complicado con este intenso calor.

Qué importante es la temperatura para lograr un buen producto bañado en chocolate...

Es esencial y una de las habilidades que ha de tener cualquier maestro chocolatero. Además de formación, por su puesto. Jamás pensé que me dedicaría a esto. Fue por casualidad. Me tocó trabajar con chocolate en el examen final de mis estudios de Pastelería y me pareció complicadísimo, porque detrás de lo que se ve y probamos hay mucha matemática y yo siempre he sido de Letras. Pero hubo algo que me enganchó y dedicí especializarme. He acudido incluso a la Escuela de Arte para poder realizar las esculturas que elaboro. Sin duda, el chocolate es adictivo en todos los sentidos.

Pero imagino que tendrá debilidad también por otros dulces, ¿cuál es su postre favorito?

El tiramisú me gusta mucho. Es un clásico que también cuenta con cacao como uno de sus ingredientes principales.