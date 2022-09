El cepillo que necesitas para eliminar el encrespamiento y alisar tu melena de una pasada es iónico ¡y de Philips!

Quienes tienen un pelo rebelde saben que lucir 'pelazo' cuesta, y mucho. Horas eternas tratando de domar la melena para salir a cenar o madrugones para lavar, secar y alisar antes de llegar a la oficina. Por no hablar del gasto extra en ir a la peluquería para conseguir ese peinado que tanto nos gusta. Por eso, cuando descubrimos herramientas que realmente nos facilitan la tarea, se convierten en básicos de nuestra rutina diaria y ya no sabemos vivir sin ellas. ¿Has oído hablar de los cepillos iónicos?

Si todavía no los conoces, en Heraldo Shopping te explicamos cómo funcionan y por qué han revolucionado la rutina de peinado de quienes los han probado. Son cepillos eléctricos que utilizan el calor y los iones negativos para combatir el temido efecto 'frizz' o encrespado y consiguen desenredar el cabello y alisarlo de una sola pasada y sin tirones. De esta forma, el pelo queda suave, brillante y libre de electricidad estática. Por eso son un éxito de ventas en Amazon, en especial este modelo con forma de pala de Phillips que tiene más de 6.400 valoraciones y que asegura alisar el cabello en solo cinco minutos. Quienes lo han probado confirman su eficacia,

Este modelo de Philips es uno de los más vendidos de Amazon. Amazon

El Philips StyleCare Essential tiene un revestimiento cerámico de turmalina en sus cerdas que aporta brillo y suavidad al cabello. Además, tiene dos niveles de temperatura (180 y 200 grados) y su tecnología ThermoProtect evita el sobrecalentamiento manteniendo una temperatura constante para que el cabello no sufra. Se calienta en 50 segundos, una reducción de tiempo considerable para no tener que esperar a que coja temperatura, algo que agradecemos por las mañanas. Además, su forma de pala permite alisar más pelo de una pasada.

"Espectacular. No lo cambio por nada"

Por si todavía tenías dudas, las opiniones de los usuarios de Amazon que lo han probado corroboran que se trata de un producto muy efectivo. Inés, una usuaria con compra verificada, asegura que es "espectacular". “No lo cambio por nada. Desde que lo tengo no he vuelto a usar la plancha. En dos minutos tengo el pelo liso”, añade. Oriana, que compró este artículo en abril explica que ha pasado de invertir de 45 a 60 minutos en alisarse el pelo a solo 10. "No queda tan liso como con la plancha, pero ayuda mucho y el pelo queda genial", asevera.

