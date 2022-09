Acabar definitivamente con los insectos de la cocina es posible con estos trucos recomendados por los usuarios de Amazon

Cucarachas, hormigas o polillas de la comida pueden proliferar en nuestras cocinas en cualquier época del año, pero el verano es su época preferida. Es ahora cuando nuestras casas están más ventiladas y abiertas al exterior y los insectos aprovechan para instalarse en nuestro hogar buscando un lugar donde alimentarse y reproducirse, algo que hacen rápidamente provocando infinidad de inconvenientes y molestias.

Cada insecto es diferente y debemos utilizar métodos específicos para acabar con cada especie. Las polillas de la comida, por ejemplo, ponen sus huevos en los los alimentos de la despensa como el arroz o la harina y, si nos descuidamos tendremos que tirar mucha comida infestada. Las cucarachas se esconden en las zonas más oscuras, húmedas y cálidas como la parte inferior del fregadero o detrás de los electrodomésticos y las hormigas se cuelan por cualquier hueco en busca de restos de alimentos o dulces. La consigna principal en cuento notamos la presencia de uno de estos bichos es actuar con rapidez y utilizar productos específicos para acabar con ellos. En Amazon hemos encontrado algunas soluciones muy valoradas por los usuarios lo que nos da una idea de su eficacia.

Trampas para polillas de la comida

Más de 7.500 valoraciones y casi cinco estrellas doradas en Amazon respaldan este ‘pack’ de seis trampas adhesivas que se colocan como si fueran ‘post-it’ y utilizan feromonas para atraer a las polillas desde el primer momento. Maru, una usuaria de Amazon con compra verificada ha decidido ponerlas también en la parte inferior de los armarios visto el éxito del producto: "No me podía imaginar la cantidad de polillas para la comida que hay en la despensa”, asegura. Su precio además es muy económico, las seis trampas cuestan 9.98 euros y cada una de ellas tiene una duración de 8 semanas.

Trampas para polillas con feromonas. Amazon

Jeringuilla para cucarachas

Este 'ecogel' de Novar cuenta con casi cinco estrellas doradas y más de 3.000 valoraciones en Amazon como la de Raquel, una usuaria con compra verificada que lo califica de “infalible”. “He probado trampas aerosoles y nada. Desde que puse este gel las únicas cucarachas que he visto estaban patas arriba”, explica. Sus instrucciones de uso son sencillas solo hay que colocarlo en zona donde hayamos visto los insectos. Y el precio no supera los 8 euros.

Este producto es muy sencillo de aplicar. Amazon

Trampas de hormigas para interior y exterior

Para acabar con las hormigas también podemos utilizar geles con jeringuilla, pero la trampa/cebo de Raid es la más vendida en Amazon y por eso la hemos elegido. Se trata de un producto que acaba con el hormiguero entero incluyendo las larvas y la hormiga reina, según su descripción. Es apto para interior y exterior y tiene un área de acción continua de 50 metros cuadrados durante dos o tres semanas. Una de las usuarias del 'ecommerce', ROV, se muestra sorprendida de la eficacia de este producto "La coloqué hace un día en el patio trasero, junto a una grieta. Esta mañana me he encontrado con un cementerio de hormigas alrededor" asegura. El precio de esta trampa que acaba con toda la colonia es de 4,74 euros.

Acaba con toda la colonia, incluso con la hormiga reina. Amazon

Prevenir, mejor que curar

Eliminar los insectos es costoso y agotador porque las larvas se reproducen y, cuando creíamos que se había terminado, la pesadilla vuelve a empezar. Por eso, todos los expertos coinciden en que el mejor remedio es la prevención.

- Coloca plantas aromáticas. Albahaca, laurel, menta o lavanda ahuyentan a los insectos por su olor y nos ayudan a decorar y, algunas, hasta dan sabor a los platos. También puedes colocar ramas de canela cuyo aroma también espanta a los insectos.

- Mantén la cocina bien limpia. Vacía los cajones y las estanterías y límpialos concienzudamente para asegurarte de que no queda ningún nido resistente. Tira la comida que esté caducada o en mal estado y guarda todo en botes herméticos.

- Evita dejar restos de comida. Es un consejo obvio, pero no deja de ser importante. A los insectos les encanta la vajilla sucia y los comederos de las mascotas así que es mejor fregar los platos rápidamente y colocar la cantidad justa de comida.

En Heraldo Shopping buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.